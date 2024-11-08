Российский певец Олег Газманов на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске начал выступление с песни «Русский мир». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Хедлайнером культурной программы второго Русского экономического форума в Челябинске стал Олег Газманов. Он исполнил песню „Русский мир“. Зрителей был полный зал», — сообщил корреспондент URA.RU.
«В этом году исполняется 56 лет, как я на сцене. А кому в зале меньше, чем 56 лет? Хочу спросить вас: „Гулять будем? Петь будем?“», — спросил Газманов со сцены и зрители поддержали его громкими аплодисментами. После чего певец исполнил песни «Есаул», «Дождись» и другие.
Газманов ранее сообщил, что прилетел в Челябинск. Днем он прошелся по городу и нагулял аппетит, сообщил артист в telegram-канале.
Второй год подряд в Челябинске проводится Русский экономический форум. В программе представлены практические сессии, дискуссии и практики. 8 ноября вечером прошла культурная программа с участием коллективов области и Олега Газманова. Самые яркие события с РЭФ собраны в сюжете на URA.RU.
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