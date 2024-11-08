Газманов на РЭФ в Челябинске начал выступление с песни «Русский мир». Фото, видео

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Концерт. Челябинск
Газманов в Челябинске исполнил любимые многими слушателями хиты Фото:
новость из сюжета
РЭФ-24 в Челябинске

Российский певец Олег Газманов на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске начал выступление с песни «Русский мир». Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Хедлайнером культурной программы второго Русского экономического форума в Челябинске стал Олег Газманов. Он исполнил песню „Русский мир“. Зрителей был полный зал», — сообщил корреспондент URA.RU.

«В этом году исполняется 56 лет, как я на сцене. А кому в зале меньше, чем 56 лет? Хочу спросить вас: „Гулять будем? Петь будем?“», — спросил Газманов со сцены и зрители поддержали его громкими аплодисментами. После чего певец исполнил песни «Есаул», «Дождись» и другие.

Газманов ранее сообщил, что прилетел в Челябинск. Днем он прошелся по городу и нагулял аппетит, сообщил артист в telegram-канале.

Второй год подряд в Челябинске проводится Русский экономический форум. В программе представлены практические сессии, дискуссии и практики. 8 ноября вечером прошла культурная программа с участием коллективов области и Олега Газманова. Самые яркие события с РЭФ собраны в сюжете на URA.RU.

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Российский певец Олег Газманов на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске начал выступление с песни «Русский мир». Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Хедлайнером культурной программы второго Русского экономического форума в Челябинске стал Олег Газманов. Он исполнил песню „Русский мир“. Зрителей был полный зал», — сообщил корреспондент URA.RU. «В этом году исполняется 56 лет, как я на сцене. А кому в зале меньше, чем 56 лет? Хочу спросить вас: „Гулять будем? Петь будем?“», — спросил Газманов со сцены и зрители поддержали его громкими аплодисментами. После чего певец исполнил песни «Есаул», «Дождись» и другие. Газманов ранее сообщил, что прилетел в Челябинск. Днем он прошелся по городу и нагулял аппетит, сообщил артист в telegram-канале. Второй год подряд в Челябинске проводится Русский экономический форум. В программе представлены практические сессии, дискуссии и практики. 8 ноября вечером прошла культурная программа с участием коллективов области и Олега Газманова. Самые яркие события с РЭФ собраны в сюжете на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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