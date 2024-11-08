Курган меняет облик не только за счет строительства новых домов, но и благодаря активному благоустройству скверов. Территориям, на месте которых снесли аварийные дома, дают новую жизнь — создают скверы. О том, что на них размещают, и в каких частях города появляются новые зоны отдыха для горожан — в материале корреспондента URA.RU.
Сквер Кремлева
Зона отдыха появилась недалеко от городского военкомата. Работами занимался крупный застройщик. Новый сквер назвали в честь Героя Советского Союза и уроженца Кургана Евгения Кремлева. Основной акцент в благоустройстве территории был сделан на озеленение. Подрядчиком высажены сибирские ели и липы, привезенные из тюменского питомника. Также не забыли и про инфраструктуру — созданы места по парковки, обустроено современное освещение.
Главной изюминкой сквера выступает бронзовый бюст советскому Герою Евгению Кремлеву. Памятник создала местный скульптор Ольга Красношеина. Также зону украсил исторический артефакт — артиллерийская пушка. Торжественное открытие сквера состоялось в начале сентября. На мероприятии присутствовали VIP города — первый замгубернатора Андрей Алексеев, врип города Антон Науменко, депутат Госдумы Александр Ильтяков и военком Айрат Зарипов.
Сквер по Кирова
Благоустройство территории идет на месте снесенных ветхих домов на пересечение улиц Карла Маркса — Кирова. Рабочие уже частично вымостили пешеходную зону тротуарной плиткой. Установили навес для будущих качелей. Также ведется работа по обустройству подъездных путей — укладывается бортовой камень, готовятся к асфальтированию дорожки вокруг пространства. В рамках проекта благоустройства предусмотрена посадка аллеи из туй и елей. Изначально достроить сквер хотели к ноябрю, но из-за погодных условий сроки сдвинулись.
Сквер возле ЦПКиО
Активная работа также идет в районе главного парка города. Здесь, на месте снесенных домов, уже уложили прогулочные дорожки из плитняка. Планируется высадка деревьев, установка скамеек и урн, обустройство освещения. Для горожан это станет новым местом притяжения, поскольку из сквера открывается прекрасный вид на реку Битевка и ЦПКиО. К тому же, власти Кургана пообещали создать рядом парковочные зоны, а значит еще больше людей сможет с комфортом остановиться рядом с новым пространством. Работы на объекте должны завершить после зимы.
Сквер рядом с набережной
Еще один сквер начали благоустраивать на месте снесенного аварийного дома на углу улиц Комсомольская — Климова. С 1980 года до революции в нем располагалось Никольское детское убежище. Подрядная организация устанавливает бортовые камни по периметру территории. Впереди работы по укладке пешеходных дорожек их плитняка. Власти Кургана заплатили за работы порядка 1,5 миллиона рублей. Вероятнее всего благоустройство завершат лишь после зимы.
Сквер в районе Молодежного парка
Данный проект планируют реализовать после сноса расселенного аварийного дома по улице Куйбышева 129а. Подрядчик для демонтажных работ уже найден — ими займется свердловский бизнесмен почти за два миллиона рублей. Избавиться от ветхого жилья необходимо до конца ноября, после этого власти займутся поиском компании для благоустройства зоны отдыха. Эти работы, как и в сквере по Климова, вероятнее всего будут завершать уже в 2025 году.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане взяли курс на обновление городских районов с помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ). В рамках него власти уже распродали участки почти на миллиард рублей. Самыми лакомыми точками для застройщиков стали земли в центре города, рядом с набережной Тобола и в районе озер Черное и Левашово. Подробнее об амбициозных проектах бизнесменов — в материале URA.RU.
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