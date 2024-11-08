08 ноября 2024

Shot: в подмосковном Звенигороде полностью пропал свет

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно словам местных жителей, ухудшилось и качество связи
Согласно словам местных жителей, ухудшилось и качество связи Фото:

В городе Звенигород, который находится в Подмосковье, произошло полное отключение электроэнергии. Оно коснулось не только жилых помещений, но и уличного освещения.

«Около 20.40 в Звенигороде моментально отключилось электричество», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на слова местных жителей. Они также отметили, что качество сотовой связи значительно ухудшилось.

Представители оперативных служб, согласно заявлению местных, информировали о том, что причиной стала авария на одной из подстанций. В настоящее время проводится расследование для установления точных обстоятельств происшествия.

Впоследствии электроснабжение в Звенигороде было восстановлено. В пресс-службе «Россети Московский регион» сообщили Shot, что отключение произошло из-за сбоя в функционировании электрооборудования.

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В городе Звенигород, который находится в Подмосковье, произошло полное отключение электроэнергии. Оно коснулось не только жилых помещений, но и уличного освещения. «Около 20.40 в Звенигороде моментально отключилось электричество», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на слова местных жителей. Они также отметили, что качество сотовой связи значительно ухудшилось. Представители оперативных служб, согласно заявлению местных, информировали о том, что причиной стала авария на одной из подстанций. В настоящее время проводится расследование для установления точных обстоятельств происшествия. Впоследствии электроснабжение в Звенигороде было восстановлено. В пресс-службе «Россети Московский регион» сообщили Shot, что отключение произошло из-за сбоя в функционировании электрооборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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