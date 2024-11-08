Shot: в подмосковном Звенигороде полностью пропал свет

В городе Звенигород, который находится в Подмосковье, произошло полное отключение электроэнергии. Оно коснулось не только жилых помещений, но и уличного освещения.
«Около 20.40 в Звенигороде моментально отключилось электричество», — передает telegram-канал Shot со ссылкой на слова местных жителей. Они также отметили, что качество сотовой связи значительно ухудшилось.
Представители оперативных служб, согласно заявлению местных, информировали о том, что причиной стала авария на одной из подстанций. В настоящее время проводится расследование для установления точных обстоятельств происшествия.
Впоследствии электроснабжение в Звенигороде было восстановлено. В пресс-службе «Россети Московский регион» сообщили Shot, что отключение произошло из-за сбоя в функционировании электрооборудования.
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