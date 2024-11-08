Слова губернатора Шумкова о национальных диаспорах вырвали из контекста

Слова губернатора Курганской области Вадима Шумкова о том, что якобы национальные диаспоры надо ликвидировать за одни сутки, были вырваны СМИ из контекста. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального правительства.
«В СМИ распространяется вырванная из контекста информация со ссылкой на интервью губернатора Шумкова каналу „Царьград“. Глава региона имел в виду свое высказывание по поводу попыток представителей диаспор оказывать влияние на правоохранительные органы. Такие диаспоры в течение суток должны ликвидироваться обязательным решением Минюста», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Курганская область официально». Уточняется, что Шумков сделал это заявление еще полтора года назад.
Ранее губернатор Шумков напомнил мигрантам, как вести себя в России. О ситуации с иностранцами и диаспорами он вспомнил во время интервью каналу «Царьград». В ходе него глава региона рассказал, что не считает свой призыв закрывать некоторые нацдиаспоры чем-то радикальным. Он отмечал, что общественные организации, которые покрывают своих земляков-преступников, необходимо закрывать как можно быстрее.
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