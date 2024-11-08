В Екатеринбурге на выходных гаишники устроят охоту на лихачей

В Екатеринбурге на выходных, 8 -10 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на нарушения ПДД. Провинившимся могут грозить штрафы до 30 тысяч рублей и лишение прав. Об этом рассказали в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
«С 8 по 10 ноября сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей, направленные на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Заметивших на дороге пьяных водителей призвали оперативно сообщать об этом в дежурную часть. «Лихачи, которые любят выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения, на запрещающий сигнал светофора — не уйдут от ответственности», — отметили в Госавтоинспекции.
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