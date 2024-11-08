Авто В Екатеринбурге на выходных гаишники устроят охоту на лихачей В Екатеринбурге в выходные пройдут массовые проверки водителей 09 ноября 2024 в 01:57 Размер текста - 17 + Очевидцев призвали сообщать о пьяных водителях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на выходных, 8 -10 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на нарушения ПДД. Провинившимся могут грозить штрафы до 30 тысяч рублей и лишение прав. Об этом рассказали в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «С 8 по 10 ноября сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей, направленные на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Заметивших на дороге пьяных водителей призвали оперативно сообщать об этом в дежурную часть. «Лихачи, которые любят выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения, на запрещающий сигнал светофора — не уйдут от ответственности», — отметили в Госавтоинспекции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на выходных, 8 -10 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на нарушения ПДД. Провинившимся могут грозить штрафы до 30 тысяч рублей и лишение прав. Об этом рассказали в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «С 8 по 10 ноября сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей, направленные на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Заметивших на дороге пьяных водителей призвали оперативно сообщать об этом в дежурную часть. «Лихачи, которые любят выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения, на запрещающий сигнал светофора — не уйдут от ответственности», — отметили в Госавтоинспекции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям