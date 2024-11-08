08 ноября 2024

В Екатеринбурге на выходных гаишники устроят охоту на лихачей

В Екатеринбурге в выходные пройдут массовые проверки водителей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, водитель, полиция, дорожное движение, гибдд, дпс, проверка документов
Очевидцев призвали сообщать о пьяных водителях Фото:

В Екатеринбурге на выходных, 8 -10 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на нарушения ПДД. Провинившимся могут грозить штрафы до 30 тысяч рублей и лишение прав. Об этом рассказали в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

«С 8 по 10 ноября сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей, направленные на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Заметивших на дороге пьяных водителей призвали оперативно сообщать об этом в дежурную часть. «Лихачи, которые любят выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения, на запрещающий сигнал светофора — не уйдут от ответственности», — отметили в Госавтоинспекции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на выходных, 8 -10 ноября, сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на нарушения ПДД. Провинившимся могут грозить штрафы до 30 тысяч рублей и лишение прав. Об этом рассказали в telegram-канале региональной Госавтоинспекции. «С 8 по 10 ноября сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей, направленные на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Заметивших на дороге пьяных водителей призвали оперативно сообщать об этом в дежурную часть. «Лихачи, которые любят выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения, на запрещающий сигнал светофора — не уйдут от ответственности», — отметили в Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...