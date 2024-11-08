WSJ: в Европе начали переговоры о поддержке Украины без участия США

Европейские лидеры рассматривают возможность поддержки Украины без участия США в свете недавней победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Европейские лидеры негласно начали переговоры о том, как помочь Украине противостоять России без поддержки Вашингтона. Хотя они и пытаются убедить Трампа не сокращать помощь Киеву», — пишет WSJ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее отметила, что Евросоюз уже имеет установленные механизмы поддержки, включая Фонд Украины на сумму 50 миллиардов евро для макрофинансовой помощи. Она, однако, ушла от ответа на вопрос о том, будет ли ЕК в принципе поддерживать ВСУ при условии, что от этого откажутся в Вашингтоне.
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