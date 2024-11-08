Урсула фон дер Ляйен отказалась говорить о поддержке Украины без участия США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель ушли от прямого ответа на вопрос о возможности ЕС продолжить поддержку Киева, если США прекратят свою помощь. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вы знаете, у нас есть Фонд Украины в размере 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Кроме того, партнеры по G7 согласовали кредит Украине еще на 50 миллиардов долларов США. Это должно поддержать Украину на период по 2026 год… Кроме того, мне кажется, что в США должны понимать, что Россия угрожает не только европейской безопасности, но глобальному порядку», — сказала фон дер Ляйен в ответ на вопрос журналиста.
Шарль Мишель, в свою очередь, подчеркнул важность принципа политической поддержки Украины: «ЕС с самого начала следовал важному принципу: ничего по Украине без украинцев». Он также выразил опасение, что любой признак слабости со стороны Евросоюза может быть интерпретирован как возможность для других стран нарушать международное право.
Правительство Соединенных Штатов раннее объявило о предоставлении ВСУ нового пакета военной помощи, общей стоимостью 425 миллионов долларов. В его состав входят боеприпасы для систем HIMARS, зенитных ракетных комплексов и артиллерийских установок. На фоне продолжающихся поставок оружия американский бизнесмен пообещал скорое окончание «бессмысленному насилию». Избранный американский президент Дональд Трамп также обещал попытаться завершить конфликт.
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