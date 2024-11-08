Солдаты ВСУ жалуются на «адские» условия, которые сложились для них в Курской области. Об этом сообщили американские СМИ.
«В госпитале в Сумской области [бойцы ВСУ], эвакуированные в последние дни, лежат в кроватях с забинтованными ногами и руками, описывая адские условия в Курске», — пояснила The Washington Post. Издание сообщает, что для многих украинских бойцов отправка под Курск стала первым боевым заданием.
На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин высказался о действиях украинских войск в Курской области, утверждая, что их решения продиктованы не военной необходимостью, а политическими мотивами. По его словам, украинские войска получили указания «держаться любой ценой». Кроме того, Путин отметил значительные потери украинских войск в Курской области, которые, по его словам, превышают 30 тысяч человек.
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