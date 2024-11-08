В Магнитогорске ищут покупателя на торговый комплекс площадью 3600 квадратных метров, располагающийся в центре города. Цена объекта — 250 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Гoтoвый бизнec c якoрными арендатoрами. Отдeльно стоящeе зданиe в сaмoм центрe Мaгнитогoрcкa. Свободных площадей нет», — заявил автор объявления на сайте «Авито».
Также продавец торгового центра уточнил, что рядом с объектом находится парковка на 100 мест. Четырехэтажное здание не требует вложений и находится в эксплуатации.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске продают медицинский центр. За готовый бизнес собственник просит 80 млн рублей.
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