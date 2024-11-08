08 ноября 2024

В Магнитогорске выставили на продажу торговый комплекс за 250 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый комплекс и рынок "Тюменский" на ул. Мельникайте 126/3. Тюмень , торговля, торговые ряды, тц, торговый комплекс, тк
В густонаселенном районе Магнитогорска продают торговый центр Фото:

В Магнитогорске ищут покупателя на торговый комплекс площадью 3600 квадратных метров, располагающийся в центре города. Цена объекта — 250 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Гoтoвый бизнec c якoрными арендатoрами. Отдeльно стоящeе зданиe в сaмoм центрe Мaгнитогoрcкa. Свободных площадей нет», — заявил автор объявления на сайте «Авито».

Также продавец торгового центра уточнил, что рядом с объектом находится парковка на 100 мест. Четырехэтажное здание не требует вложений и находится в эксплуатации.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске продают медицинский центр. За готовый бизнес собственник просит 80 млн рублей.

Торговый комплекс располагается на проспекте Карла Маркса
Торговый комплекс располагается на проспекте Карла Маркса

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В Магнитогорске ищут покупателя на торговый комплекс площадью 3600 квадратных метров, располагающийся в центре города. Цена объекта — 250 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Гoтoвый бизнec c якoрными арендатoрами. Отдeльно стоящeе зданиe в сaмoм центрe Мaгнитогoрcкa. Свободных площадей нет», — заявил автор объявления на сайте «Авито». Также продавец торгового центра уточнил, что рядом с объектом находится парковка на 100 мест. Четырехэтажное здание не требует вложений и находится в эксплуатации. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске продают медицинский центр. За готовый бизнес собственник просит 80 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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