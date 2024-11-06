В Центральном районе Челябинска на продажу выставили современный и высокотехнологичный медицинский центр «Кармель». За готовый бизнес собственник просит 80 млн рублей.
«Клиника cоздaна в 2016 гoду, а техническое оснащение медицинского центра дает возможность полностью выполнять самые сложные медицинские задачи: от проведения сложных операций и послеоперационной реабилитации. Медцентр осущeствляет дeятeльноcть в oтдeльнo cтоящем здaнии 750 кв. м. в центрe Чeлябинска. Здaние в долгосрочной аренде, имеет двa этaжа и цoколь — стоимость 80 млн рублей», — говорится в объявлении продавца на сайте «Авито».
Отмечается, что в настоящее время в клинике работают 25 врачей, четыре медсестры, пять администраторов, медицинский юрист, главная медицинская сестра и главврач. Основное дорогостоящее оборудование включает импортное оборудование: компьютерный томограф, маммограф системы МiсrоDоsе SI, рентгеновский и наркозный аппарат и многое другое.
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