В Екатеринбурге закрыли главную парковку города, началась заливка катка

В ночь на 9 ноября закрыли самую большую парковку в центре Екатеринбурга на площади 1905 года. На этом месте уже начали монтировать каток. Об этом сообщил telegram-канал «Каток на Площади».
«Несколько часов осталось до закрытия парковки на площади 1905 года. Мы начинаем монтировать каток», — говорится в посте.
В ближайший месяц будет проходить монтаж павильона проката, касс, туалетов и смотровых площадок. На площади также появятся елки, фудкорт и фотозоны. Организаторы пообещали жителям создать сказочную атмосферу заснеженного леса.
Открытие катка ожидается 21 декабря. Запускать грандиозный проект будет серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух. Парковку закроют на четыре месяца, так как каток проработает до 16 февраля.
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