В оздоровительном комплексе в Челябинской области ночью 9 ноября произошло возгорание. Эвакуировали 80 человек. Причиной стал загоревшийся зарядник для телефона. Об этом сообщили ГУ МЧС России по региону.
«Возгорание произошло в здании оздоровительного комплекса в Красноармейском районе. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 80 человек, включая десять детей. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в telegram-канале министерства.
В МЧС уточнили, что на место прибыли четыре пожарных расчета и 16 человек личного состава. По предварительной информации, источником возгорания стало зарядное устройство для сотового телефона. Произошло короткое замыкание.
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