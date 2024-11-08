08 ноября 2024

Из челябинской здравницы эвакуировали 80 человек из-за пожара. Фото

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, пламя, ландшафтный пожар
Зарядное устройство для смартфона стало причиной пожара в челябинской здравнице Фото:

В оздоровительном комплексе в Челябинской области ночью 9 ноября произошло возгорание. Эвакуировали 80 человек. Причиной стал загоревшийся зарядник для телефона. Об этом сообщили ГУ МЧС России по региону.

«Возгорание произошло в здании оздоровительного комплекса в Красноармейском районе. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 80 человек, включая десять детей. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в telegram-канале министерства.

В МЧС уточнили, что на место прибыли четыре пожарных расчета и 16 человек личного состава. По предварительной информации, источником возгорания стало зарядное устройство для сотового телефона. Произошло короткое замыкание.

Возгорание в челябинском оздоровительном комплексе произошло из-за зарядки для гаджета
Возгорание в челябинском оздоровительном комплексе произошло из-за зарядки для гаджета

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В оздоровительном комплексе в Челябинской области ночью 9 ноября произошло возгорание. Эвакуировали 80 человек. Причиной стал загоревшийся зарядник для телефона. Об этом сообщили ГУ МЧС России по региону. «Возгорание произошло в здании оздоровительного комплекса в Красноармейском районе. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 80 человек, включая десять детей. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в telegram-канале министерства. В МЧС уточнили, что на место прибыли четыре пожарных расчета и 16 человек личного состава. По предварительной информации, источником возгорания стало зарядное устройство для сотового телефона. Произошло короткое замыкание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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