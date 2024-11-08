Екатеринбуржцы остались без воды из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге в многоэтажном доме на улице Советская, 64/2, на два дня пропала вода. Местные жители заявляют, что это произошло из-за коммунальной аварии. Управляющая компания ждала замены сломавшегося элемента от застройщика, чтобы решить вопрос.
«Проблема в выходе из строя компенсатора давления. Так как случай гарантийный, заменить его должен застройщик. Вчера они сообщили, что в наличии деталей нет», — написали местные жители в чате дома.
В здании была отключена вода минимум с 26 по 33 этажи. Однако, по словам жильцов, водоснабжение вернули утром 9 ноября.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу управляющей компании дома. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!