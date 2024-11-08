08 ноября 2024

Екатеринбуржцы остались без воды из-за коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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В доме сломался компенсатор давления из-за чего появились проблемы с водой
В доме сломался компенсатор давления из-за чего появились проблемы с водой Фото:

В Екатеринбурге в многоэтажном доме на улице Советская, 64/2, на два дня пропала вода. Местные жители заявляют, что это произошло из-за коммунальной аварии. Управляющая компания ждала замены сломавшегося элемента от застройщика, чтобы решить вопрос.

«Проблема в выходе из строя компенсатора давления. Так как случай гарантийный, заменить его должен застройщик. Вчера они сообщили, что в наличии деталей нет», — написали местные жители в чате дома. 

В здании была отключена вода минимум с 26 по 33 этажи. Однако, по словам жильцов, водоснабжение вернули утром 9 ноября.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу управляющей компании дома. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге в многоэтажном доме на улице Советская, 64/2, на два дня пропала вода. Местные жители заявляют, что это произошло из-за коммунальной аварии. Управляющая компания ждала замены сломавшегося элемента от застройщика, чтобы решить вопрос. «Проблема в выходе из строя компенсатора давления. Так как случай гарантийный, заменить его должен застройщик. Вчера они сообщили, что в наличии деталей нет», — написали местные жители в чате дома.  В здании была отключена вода минимум с 26 по 33 этажи. Однако, по словам жильцов, водоснабжение вернули утром 9 ноября. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу управляющей компании дома. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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