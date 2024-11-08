В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово утром 9 ноября были задержаны сразу несколько рейсов в Москву, Салехард, Сочи, Батуми, Дубай и другие города. Одна из причин — противообледенительная обработка судов. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили URA.RU, что рейс U6-262 в Москву задержался больше чем на два часа из-за нескольких проблем.
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями, требующими обязательной противообледенительной обработки воздушных судов, в аэропорту было скопление бортов на данную процедуру. В процессе обработки на самолете сработала индикация», — сообщили в авиакомпании. Индикация оказалась ложной, но за это время один пассажир решил сняться с рейса, что заняло дополнительное время.
Рейс SU-1417 авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь в 07:00, однако покинул аэропорт в 08:49. Рейс WZ-1203 авиакомпании Red Wings задержался на 50 минут, а рейс U6-737 «Уральских авиалиний» отправился в Батуми позже на полтора часа. Однако в пресс-службе аэропорта сообщили, что он работает штатно.
«Аэропорт работает штатно. Продолжаем принимать и отправлять воздушные суда. Противообледенительная обработка в отдельных случаях сказывается на времени вылета. Но почти по всем указанным рейсам — это не единственная причина», — сообщили URA.RU в пресс-службе Кольцово.
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