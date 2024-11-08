Экономика Промышленность Володин назвал Челябинскую область регионом-донором Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Челябинскую область регионом-донором 09 ноября 2024 в 11:47 Размер текста - 17 + Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил заслуги губернатора Алексея Текслера в экономических успехах Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Челябинская область перешла из разряда дотационных регионов в число профицитных. Об этом заявил председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин, подводя итог расширенного заседания Совета Государственной Думы в Челябинске. «Челябинская область — крупный индустриальный регион. По доли обрабатывающей промышленности — на 6-м месте в России. Регион в 2019 году был дотационен. Сейчас — донор. Это очень важно», — написал спикер Госдумы в своем telegram-канале. Володин заявил об успехах Челябинской области в части наращивания внутреннего регионального продукта. По его словам, за последние пять лет показатель вырос вдвое: с 1,5 трлн рублей до 3 трлн рублей. Председатель отметил заслуги губернатора Алексея Текслера в экономических успехах региона. Как ранее писало URA.RU, во время визита в Челябинск Вячеслав Володин посетил завод роботов. Еще одной точкой его визита стал Челябинский кузнечно-прессовый завод. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинская область перешла из разряда дотационных регионов в число профицитных. Об этом заявил председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин, подводя итог расширенного заседания Совета Государственной Думы в Челябинске. «Челябинская область — крупный индустриальный регион. По доли обрабатывающей промышленности — на 6-м месте в России. Регион в 2019 году был дотационен. Сейчас — донор. Это очень важно», — написал спикер Госдумы в своем telegram-канале. Володин заявил об успехах Челябинской области в части наращивания внутреннего регионального продукта. По его словам, за последние пять лет показатель вырос вдвое: с 1,5 трлн рублей до 3 трлн рублей. Председатель отметил заслуги губернатора Алексея Текслера в экономических успехах региона. Как ранее писало URA.RU, во время визита в Челябинск Вячеслав Володин посетил завод роботов. Еще одной точкой его визита стал Челябинский кузнечно-прессовый завод. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям