Володин назвал Челябинскую область регионом-донором

Челябинская область перешла из разряда дотационных регионов в число профицитных. Об этом заявил председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин, подводя итог расширенного заседания Совета Государственной Думы в Челябинске.
«Челябинская область — крупный индустриальный регион. По доли обрабатывающей промышленности — на 6-м месте в России. Регион в 2019 году был дотационен. Сейчас — донор. Это очень важно», — написал спикер Госдумы в своем telegram-канале.
Володин заявил об успехах Челябинской области в части наращивания внутреннего регионального продукта. По его словам, за последние пять лет показатель вырос вдвое: с 1,5 трлн рублей до 3 трлн рублей. Председатель отметил заслуги губернатора Алексея Текслера в экономических успехах региона.
Как ранее писало URA.RU, во время визита в Челябинск Вячеслав Володин посетил завод роботов. Еще одной точкой его визита стал Челябинский кузнечно-прессовый завод.
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