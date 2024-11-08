08 ноября 2024

Володин назвал Челябинскую область регионом-донором

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Челябинскую область регионом-донором
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, володин вячеслав
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил заслуги губернатора Алексея Текслера в экономических успехах Челябинской области Фото:

Челябинская область перешла из разряда дотационных регионов в число профицитных. Об этом заявил председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин, подводя итог расширенного заседания Совета Государственной Думы в Челябинске.

«Челябинская область — крупный индустриальный регион. По доли обрабатывающей промышленности — на 6-м месте в России. Регион в 2019 году был дотационен. Сейчас — донор. Это очень важно», — написал спикер Госдумы в своем telegram-канале.

Володин заявил об успехах Челябинской области в части наращивания внутреннего регионального продукта. По его словам, за последние пять лет показатель вырос вдвое: с 1,5 трлн рублей до 3 трлн рублей. Председатель отметил заслуги губернатора Алексея Текслера в экономических успехах региона.

Как ранее писало URA.RU, во время визита в Челябинск Вячеслав Володин посетил завод роботов. Еще одной точкой его визита стал Челябинский кузнечно-прессовый завод.

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Челябинская область перешла из разряда дотационных регионов в число профицитных. Об этом заявил председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин, подводя итог расширенного заседания Совета Государственной Думы в Челябинске. «Челябинская область — крупный индустриальный регион. По доли обрабатывающей промышленности — на 6-м месте в России. Регион в 2019 году был дотационен. Сейчас — донор. Это очень важно», — написал спикер Госдумы в своем telegram-канале. Володин заявил об успехах Челябинской области в части наращивания внутреннего регионального продукта. По его словам, за последние пять лет показатель вырос вдвое: с 1,5 трлн рублей до 3 трлн рублей. Председатель отметил заслуги губернатора Алексея Текслера в экономических успехах региона. Как ранее писало URA.RU, во время визита в Челябинск Вячеслав Володин посетил завод роботов. Еще одной точкой его визита стал Челябинский кузнечно-прессовый завод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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