Председатель Госдумы Вячеслав Володин и приехавшие с ним в Челябинск парламентарии посетили производство промышленных роботов на ЧКПЗ. Об этом сообщили URA.RU в правительстве региона.
«Вместе с губернатором Текслером делегация во главе с Володиным ознакомилась с деятельностью Завода роботов. Это первое в РФ предприятие по серийному производству и сборке промышленных роботов-манипуляторов RusRobot грузоподъемностью от шести до 150 килограмм, а также ключевых компонентов к ним. Роботы могут применяться в металлообрабатывающей, автомобильной промышленности, металлургии, производстве строительных материалов, пищевом производстве, машиностроении, кузнечном производстве, в логистических услугах, в складских хозяйствах», — пояснили в пресс-службе.
Сам завод принадлежит семье депутата федерального парламента, лидера региональной организации «Справедливой России» Валерия Гартунга. В феврале его посещал президент Владимир Путин.
В Челябинске производят не только роботов, но и всю сопутствующую технологическую оснастку, механизацию, нестандартное оборудование для машиностроительных предприятий. Помимо серийного производства, здесь осуществляется проектирование захватных систем; проектирование интеграция автоматизированных ячеек; прототипирование робототехнических изделий; локализация и производство компонентов для роботов.
Сегодня в регионе проходит выездное совещание Совета Госдумы на тему законодательного обеспечения развития промышленности в РФ. В Челябинск прибыли главы фракций и председатели комитетов парламента, представители правительства РФ, главы федеральных и региональных органов исполнительной власти и предприятий.
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