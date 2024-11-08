В Курганской области возобновили движение транспорта по федеральным трассам

Движение транспорта по федеральным трассам, проходящим по территории Курганской области, осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«В настоящее время движение транспорта по трассам федерального значения, проходящим через Курганскую область, осуществляется в штатном режиме. О снятии ограничений движения по региональным дорогам будет сообщено дополнительно», — рассказали в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Сообщалось, что в Курганской области возобновили движение транспорта по трассе «Иртыш». Дорожную сеть привели в нормативное состояние после снегопада. Движение открыто на дорогах Петухово — Частоозерье, Лебяжье — кольцевое пересечение с трассой «Иртыш», «Иртыш» — Юргамыш — Куртамыш и Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана.
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