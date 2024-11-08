08 ноября 2024

В Курганской области возобновили движение транспорта по федеральным трассам

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение транспорта осуществляется в штатном режиме
Движение транспорта осуществляется в штатном режиме Фото:

Движение транспорта по федеральным трассам, проходящим по территории Курганской области, осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В настоящее время движение транспорта по трассам федерального значения, проходящим через Курганскую область, осуществляется в штатном режиме. О снятии ограничений движения по региональным дорогам будет сообщено дополнительно», — рассказали в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что в Курганской области возобновили движение транспорта по трассе «Иртыш». Дорожную сеть привели в нормативное состояние после снегопада. Движение открыто на дорогах Петухово — Частоозерье, Лебяжье — кольцевое пересечение с трассой «Иртыш», «Иртыш» — Юргамыш — Куртамыш и Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана.

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Движение транспорта по федеральным трассам, проходящим по территории Курганской области, осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В настоящее время движение транспорта по трассам федерального значения, проходящим через Курганскую область, осуществляется в штатном режиме. О снятии ограничений движения по региональным дорогам будет сообщено дополнительно», — рассказали в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что в Курганской области возобновили движение транспорта по трассе «Иртыш». Дорожную сеть привели в нормативное состояние после снегопада. Движение открыто на дорогах Петухово — Частоозерье, Лебяжье — кольцевое пересечение с трассой «Иртыш», «Иртыш» — Юргамыш — Куртамыш и Курган — Половинное — Воскресенское — граница Казахстана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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