Более миллиарда рублей направили для помощи пострадавшим от паводка курганцам

На помощь жителям Курганской области, пострадавшим от весеннего паводка, направили более 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Более 1,2 миллиарда рублей было направлено на выплаты и сертификаты на капитальный ремонт, а также покупку жилья пострадавшим от весеннего паводка. Около 500 граждан получили сертификаты на 243,8 миллионов рублей, из них на капремонты более 180 миллионов, остальные — на покупку нового жилья», — сообщили в telegram-канале правительства.
Половина заявителей уже восстановили жилье. Тем, кто заканчивает ремонт, директор департамента соцполитики Иван Смирных напомнил о необходимости сообщить об этом в мэрию Кургана. На данный момент все 15 тысяч пострадавших в результате наводнения получили единовременные выплаты, восемь тысяч курганцев — выплаты по частичной и полной утрате имущества первой необходимости. Общая сумма таких выплат составила более 960 миллионов рублей.
Сообщалось, что курганцам, пострадавшим от наводнения, в рамках индексации перечислили 17 700 выплат. Общая сумма составила 236 миллионов рублей.
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