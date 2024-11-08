08 ноября 2024

Более миллиарда рублей направили для помощи пострадавшим от паводка курганцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Все пострадавшие от паводка получили выплаты, сообщили в курганском правительстве
Все пострадавшие от паводка получили выплаты, сообщили в курганском правительстве Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

На помощь жителям Курганской области, пострадавшим от весеннего паводка, направили более 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Более 1,2 миллиарда рублей было направлено на выплаты и сертификаты на капитальный ремонт, а также покупку жилья пострадавшим от весеннего паводка. Около 500 граждан получили сертификаты на 243,8 миллионов рублей, из них на капремонты более 180 миллионов, остальные — на покупку нового жилья», — сообщили в telegram-канале правительства.

Половина заявителей уже восстановили жилье. Тем, кто заканчивает ремонт, директор департамента соцполитики Иван Смирных напомнил о необходимости сообщить об этом в мэрию Кургана. На данный момент все 15 тысяч пострадавших в результате наводнения получили единовременные выплаты, восемь тысяч курганцев — выплаты по частичной и полной утрате имущества первой необходимости. Общая сумма таких выплат составила более 960 миллионов рублей.

Сообщалось, что курганцам, пострадавшим от наводнения, в рамках индексации перечислили 17 700 выплат. Общая сумма составила 236 миллионов рублей.

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На помощь жителям Курганской области, пострадавшим от весеннего паводка, направили более 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Более 1,2 миллиарда рублей было направлено на выплаты и сертификаты на капитальный ремонт, а также покупку жилья пострадавшим от весеннего паводка. Около 500 граждан получили сертификаты на 243,8 миллионов рублей, из них на капремонты более 180 миллионов, остальные — на покупку нового жилья», — сообщили в telegram-канале правительства. Половина заявителей уже восстановили жилье. Тем, кто заканчивает ремонт, директор департамента соцполитики Иван Смирных напомнил о необходимости сообщить об этом в мэрию Кургана. На данный момент все 15 тысяч пострадавших в результате наводнения получили единовременные выплаты, восемь тысяч курганцев — выплаты по частичной и полной утрате имущества первой необходимости. Общая сумма таких выплат составила более 960 миллионов рублей. Сообщалось, что курганцам, пострадавшим от наводнения, в рамках индексации перечислили 17 700 выплат. Общая сумма составила 236 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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