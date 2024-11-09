Как спастись от утечки газа: по каким признакам понять, что пора звонить спасателям

В Пятигорске 9 ноября прогремел взрыв бытового газа на четвертом этаже. Погибла женщина, еще один человек пострадал. URA.RU напоминает, что необходимо делать при подозрении в утечке газа, и как обезопасить себя.
Как распознать утечку газа
При подозрении в утечке необходимо принюхаться: в бытовой газ специально добавляют одорант — специальное вещество, которое обладает резким запахом. Также во время утечки можно услышать характерное шипение. Для того, чтобы убедиться в утечке, можно нанести на соединение газопровода мыльный раствор: если газ действительно выходит, то там появятся пузыри.
Даже если гарантировано убедиться в утечке не удается, лучше перестраховаться и вызвать газовую службу. Эксперты самостоятельно проверят оборудование и определят, были утечка или нет.
Что делать, если все же произошла утечка газа
Если это случилось, необходимо перекрыть газовые краны, выключить газовые приборы и открыть форточку. Все источники огня нужно потушить, а электроприборы не трогать — если свет горит, то выключать его не нужно.
После этого всем в квартире следует выйти из помещения, предупредить соседей и вызвать газовую службу. Все дальнейшие действия объяснят приехавшие специалисты бригады.
Как обезопасить себя от утечки газа
Чтобы спастись от возможной утечки газа, ни в коем случае нельзя полагаться на свои силы во время установки газовых плит или водонагревательных аппаратов. Для любых работ с газовым оборудованием необходимо вызывать специалиста, ведь зачастую причиной утечки газа становится неправильная установка. Причем дефект может вскрыться не сразу после установки. Например, газ может начать скапливаться ночью, пока все спят.
Также не стоит самостоятельно пытаться починить неработающее газовое оборудование. Безопаснее доверить работу с плитами и трубами профессионалам.
Необходимо соблюдать базовые правила эксплуатации: не ставить рядом с плитой легковоспламеняющихся вещей, не стучать по горелкам, кранам и счетчикам, а также не ставить посуду на горелки без конфорок. Во время готовки тоже нужно постоянно следить за огнем. Нельзя оставлять на плите кипящую воду без присмотра — она может залить огонь, что приведет к утечке, а затем и к взрыву газа.
Помимо этого, газовое оборудование необходимо регулярно проверять. Ежегодные профилактические работы помогут обеспечить безопасность и не волноваться из-за возможной утечки.
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