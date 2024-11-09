Shot: в Москве умер младенец спустя 10 минут после кормления смесью

Семья ребенка не состоит на учете, пишет Shot
Двухмесячный младенец скончался в Москве через десять минут после кормления смесью. Инцидент произошел в Дмитровском районе.
«В Москве двухмесячный младенец умер спустя десять минут после кормления смесью», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что мать покормила ребенка, уложила спать, но затем обнаружила, что он уже мертв.
Семья полная, не состоит на учете, родители не имеют судимостей. По факту произошедшего проводится проверка, передали в telegram-канале.
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