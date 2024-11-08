08 ноября 2024

Следком начал проверку после жалоб пермяков на банду педофилов

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет проводит проверку после жалоб пермяков
Следственный комитет проводит проверку после жалоб пермяков Фото:

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку после жалоб пермяков на банду педофилов, вымогающих у несовершеннолетних голые фотографии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Следователями СК России по Пермскому краю проводится комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Валерьевича Головкина», — рассказали в СУ СК по Прикамью.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Перми обратились к Екатерине Мизулиной с жалобой на банду педофилов, которая орудует в городе. Глава Лиги безопасного интернета пообещала направить материалы в следком.

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Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку после жалоб пермяков на банду педофилов, вымогающих у несовершеннолетних голые фотографии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Следователями СК России по Пермскому краю проводится комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Валерьевича Головкина», — рассказали в СУ СК по Прикамью. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Перми обратились к Екатерине Мизулиной с жалобой на банду педофилов, которая орудует в городе. Глава Лиги безопасного интернета пообещала направить материалы в следком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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