Следком начал проверку после жалоб пермяков на банду педофилов

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю проводит проверку после жалоб пермяков на банду педофилов, вымогающих у несовершеннолетних голые фотографии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Следователями СК России по Пермскому краю проводится комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки находятся на особом контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Валерьевича Головкина», — рассказали в СУ СК по Прикамью.
Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Перми обратились к Екатерине Мизулиной с жалобой на банду педофилов, которая орудует в городе. Глава Лиги безопасного интернета пообещала направить материалы в следком.
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