Екатеринбургским художникам угрожают за надпись в поддержку уклонистов, они закрывают проект

В Екатеринбурге досрочно завершилась работа арт-программы фестиваля уличного искусства «ЧО». Участникам команды и художникам стали поступать угрозы безопасности после появления арт-объекта «Идите лесом» возле здания Главпочтамта (Ленина, 39), на которую жаловался депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов.
«Вынуждены сообщить, что, к сожалению, прекращаем всю художественную деятельность в этом году. Это связано с потенциальными угрозами безопасности участникам нашей команды и художникам», — сообщили организаторы «ЧО» в группе программы в соцсети «ВКонтакте».
Представители команды подтвердили URA.RU, что угрозы начали поступать именно после появления надписи «Идите лесом». Свалов в своем обращении к властям указал, что в 2022 году был проект с одноименным названием, который помогал уклоняться от мобилизации молодым людям. После жалобы депутата надпись сократили до «Иди лесом». Продолжит ли свою работу «ЧО» в следующем сезоне — неизвестно даже участникам команды, поделились они с URA.RU.
Паблик-арт программу «ЧО» спонсирует один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга «Атомстройкомплекс». Считается, что по инициативе сына основателя компании Валерия Ананьева Виктора. И это уже не первый его общественно-политический проект, угрожающий кризисом в отношениях компании с властью.
Например, в 2019 году во время несанкционированных митингов по поводу строительства храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра выяснилось, что с подачи Ананьева-младшего некоторое время спонсировались проекты сообщества «Парки и скверы» — хедлайнера волнений. А в 2023-м Виктор Ананьев, по слухам, решил поддержать на выборах в думу Екатеринбурга директора подконтрольной «Атому» управляющей компании «Территория-Восток» Александра Дюмаева (шел от КПРФ), что чиновники расценили как провокацию.
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