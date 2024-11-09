Президент Финляндии допустил хорошие отношения с Россией

Лидер Финляндии Александер Стубб допустил возможность налаживания отношений с Россией. Он считает, что сейчас двусторонние отношения оставляют желать лучшего, но когда-нибудь РФ и Финляндия будут работать вместе на благо.
«Да, когда-нибудь эти отношения наладятся и будут использованы на благо, но сейчас не время для этого. Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», — заявил Стубб. О возможности улучшения диалога между странами он сообщил в интервью газете Ilta-Sanomat.
Ранее Стубб заявлял, что Финляндия не намерена поддерживать отношения с Россией до конца проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, взаимодействие между странами продолжается исключительно в вопросах общих границ. Он уточнил, что не видит перспектив для улучшения ситуации.
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