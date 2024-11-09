Появилось видео с вернувшимся из США в Россию Валерием Леонтьевым

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Валерий Леонтьев вернулся из США в Россию и спел на концерте композитора Крутого
Валерий Леонтьев вернулся из США в Россию и спел на концерте композитора Крутого Фото:

На юбилейном концерте композитора Игоря Крутого в Москве на сцену вышел народный артист России Валерий Леонтьев, который не выступал в стране с начала пандемии коронавируса. Появилось видео с выступления артиста.

Певец исполнил песню «Занавес». Зрители встретили выход Леонтьева на сцену жаркими овациями.

Ранее народный артист вернулся из США в Россию. Последний раз Леонтьев выступал в России в 2019 году. Весной 2024 года артист объявил о своем уходе со сцены. 

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На юбилейном концерте композитора Игоря Крутого в Москве на сцену вышел народный артист России Валерий Леонтьев, который не выступал в стране с начала пандемии коронавируса. Появилось видео с выступления артиста. Певец исполнил песню «Занавес». Зрители встретили выход Леонтьева на сцену жаркими овациями. Ранее народный артист вернулся из США в Россию. Последний раз Леонтьев выступал в России в 2019 году. Весной 2024 года артист объявил о своем уходе со сцены. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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