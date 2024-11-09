Появилось видео с вернувшимся из США в Россию Валерием Леонтьевым

Валерий Леонтьев вернулся из США в Россию и спел на концерте композитора Крутого
На юбилейном концерте композитора Игоря Крутого в Москве на сцену вышел народный артист России Валерий Леонтьев, который не выступал в стране с начала пандемии коронавируса. Появилось видео с выступления артиста.
Певец исполнил песню «Занавес». Зрители встретили выход Леонтьева на сцену жаркими овациями.
Ранее народный артист вернулся из США в Россию. Последний раз Леонтьев выступал в России в 2019 году. Весной 2024 года артист объявил о своем уходе со сцены.
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