08 ноября 2024

Курганский депутат ГД Ильтяков уехал в Китай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Ильтяков улетел в Китай
Александр Ильтяков улетел в Китай Фото:

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков уехал в Китай в составе делегации. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«В составе курганской делегации работаю в Китае. Это поистине грандиозная страна, великая нация, у которой много чему можно поучиться. Для нас Китай является важным стратегическим партнером, с китайскими коллегами обсуждаем развитие культурных и экономических связей», — рассказал Ильтяков в своем telegram-канале.

Депутат рассказал, что в первые дни делегация посетила предприятия и учреждения социальной сферы города Юйлинь. По его словам, поездка в другую страну — это способ «посмотреть на себя со стороны», а также поделиться опытом и взять идеи.

Источники из политической сферы сообщали URA.RU, что чиновники курганского правительства улетели в Китай с официальным визитом. У них запланировано турне для развития сотрудничества.

Александр Ильтяков поехал в Китай в составе курганской делегации
Александр Ильтяков поехал в Китай в составе курганской делегации
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков уехал в Китай в составе делегации. Об этом он рассказал в своих соцсетях. «В составе курганской делегации работаю в Китае. Это поистине грандиозная страна, великая нация, у которой много чему можно поучиться. Для нас Китай является важным стратегическим партнером, с китайскими коллегами обсуждаем развитие культурных и экономических связей», — рассказал Ильтяков в своем telegram-канале. Депутат рассказал, что в первые дни делегация посетила предприятия и учреждения социальной сферы города Юйлинь. По его словам, поездка в другую страну — это способ «посмотреть на себя со стороны», а также поделиться опытом и взять идеи. Источники из политической сферы сообщали URA.RU, что чиновники курганского правительства улетели в Китай с официальным визитом. У них запланировано турне для развития сотрудничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...