Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков уехал в Китай в составе делегации. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
«В составе курганской делегации работаю в Китае. Это поистине грандиозная страна, великая нация, у которой много чему можно поучиться. Для нас Китай является важным стратегическим партнером, с китайскими коллегами обсуждаем развитие культурных и экономических связей», — рассказал Ильтяков в своем telegram-канале.
Депутат рассказал, что в первые дни делегация посетила предприятия и учреждения социальной сферы города Юйлинь. По его словам, поездка в другую страну — это способ «посмотреть на себя со стороны», а также поделиться опытом и взять идеи.
Источники из политической сферы сообщали URA.RU, что чиновники курганского правительства улетели в Китай с официальным визитом. У них запланировано турне для развития сотрудничества.
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