Президент Чехии допустил соглашение с Путиным по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.
«Многие страны сейчас надеются, что Трамп „внесет те перемены“, которые он обещал, когда говорил, что прекратит спецоперацию в течение 24 часов. Павел не думает, что это возможно. Он считает, что Трамп попытается положить конец этому конфликту и заключить соглашение с Путиным», — передает Aktuality слова Павла.
Чешский лидер добавил, что договор не будет соответствовать интересам Украины и Европы, поскольку он предполагает территориальные уступки со стороны Киева, а также отказ от вступления в НАТО на период не менее 20 лет. По словам Павла, любое мирное соглашение должно быть заключено с участием множества стран, включая европейские государства, а также Китай и Индию.
Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что допускает переговоры с Путиным, передает «360.ru». Американский лидер сообщил, что после своего избрания не имел контактов с Путиным. Также президент России в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи выразил публичные поздравления и заявил о готовности связаться с Трампом в любое удобное время.
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