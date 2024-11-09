Пентагон отказал Зеленскому в поставке новых систем ATACMS

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS, несмотря на активный запрос со стороны Украины. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
«Остин отклонил недавнюю просьбу Владимира Зеленского отдать приоритет Украине в обход других покупателей при поставках ATACMS», — отмечается в публикации американских журналистов. Они ссылаются на двух высокопоставленных чиновников.
Как передают авторы материала, Ллойд Остин пояснил свое решение тем, что запросы Зеленского требуют от США нарушить долгосрочные обязательства перед другими партнерами. При этом отмечается, что министерство обороны США еще пока располагает припасами, которые могут быть поставлены Киеву, например, для оснащения истребителей F-16.
Ранее Остин заявлял, что Пентагон намерен защищать Южную Корею всеми видами оружия. Также в США намерены продолжать отправлять оружие на Ближний Восток.
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