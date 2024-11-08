В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обустроили территорию сквера на проспекте Строителей. Также были отремонтированы лестницы, ведущие к школам и детским садам, сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Этому скверу не хватило совсем немного голосов до победы в конкурсном отборе за объекты благоустройства, поэтому, учитывая высокую активность жителей, решили навести здесь порядок за счет средств местного бюджета», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр встретился с местными жителями, которые поделились восторгом от благоустройства.
Помимо площадки были отремонтированы лестницы к зданию начальной школы № 64 и детскому саду № 157. Пинаев подчеркнул, что теперь на территории сквера ходить удобно и безопасно.
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