08 ноября 2024

В Нижнем Тагиле благоустроили сквер в центре города. Видео

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На территории сквера смонтировали лестницы к зданию школы и детского сада (архивное фото)
На территории сквера смонтировали лестницы к зданию школы и детского сада (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обустроили территорию сквера на проспекте Строителей. Также были отремонтированы лестницы, ведущие к школам и детским садам, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Этому скверу не хватило совсем немного голосов до победы в конкурсном отборе за объекты благоустройства, поэтому, учитывая высокую активность жителей, решили навести здесь порядок за счет средств местного бюджета», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр встретился с местными жителями, которые поделились восторгом от благоустройства.

Помимо площадки были отремонтированы лестницы к зданию начальной школы № 64 и детскому саду № 157. Пинаев подчеркнул, что теперь на территории сквера ходить удобно и безопасно.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обустроили территорию сквера на проспекте Строителей. Также были отремонтированы лестницы, ведущие к школам и детским садам, сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Этому скверу не хватило совсем немного голосов до победы в конкурсном отборе за объекты благоустройства, поэтому, учитывая высокую активность жителей, решили навести здесь порядок за счет средств местного бюджета», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр встретился с местными жителями, которые поделились восторгом от благоустройства. Помимо площадки были отремонтированы лестницы к зданию начальной школы № 64 и детскому саду № 157. Пинаев подчеркнул, что теперь на территории сквера ходить удобно и безопасно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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