08 ноября 2024

В Курганской области фура улетела в кювет

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло в Шадринском округе
ДТП произошло в Шадринском округе Фото:

В Шадринском округе Курганской области фура улетела с дороги в кювет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В 12:00 9 ноября водитель 1974 года, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, ехал в сторону Екатеринбурга. Он съехал с дороги с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве.

ДТП произошло на 195 километре трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган». Водитель фуры не пострадал.

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В Шадринском округе Курганской области фура улетела с дороги в кювет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В 12:00 9 ноября водитель 1974 года, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, ехал в сторону Екатеринбурга. Он съехал с дороги с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло на 195 километре трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган». Водитель фуры не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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