В Курганской области фура улетела в кювет

ДТП произошло в Шадринском округе
В Шадринском округе Курганской области фура улетела с дороги в кювет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«В 12:00 9 ноября водитель 1974 года, управляя автомобилем Scania с полуприцепом, ехал в сторону Екатеринбурга. Он съехал с дороги с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве.
ДТП произошло на 195 километре трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган». Водитель фуры не пострадал.
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