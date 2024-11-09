В МИД России ответили на вопрос о кандидатуре на пост посла в США

Рябков: кандидатура на пост посла РФ в США пока не утверждена
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Рябков не назвал точных сроков утверждения кандидатуры посла
Рябков не назвал точных сроков утверждения кандидатуры посла Фото:

В МИД РФ пока не утвердили кандидатуру нового посла России в США. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков.

«Кандидатура не имеет статуса утвержденной, и тем более она не обнародована, потому что она не прошла стадию, когда ее можно вносить, например, на рассмотрение комитетов», — передает «Интерфакс» слова Рябкова. Он добавил, что в ведомстве обсуждается одна кандидатура.

Рябков также заявил о нецелесообразности связывания процесса назначения послов с конкретными сроками. По его словам, в процедуре участвуют не только президент, но и Министерство иностранных дел, администрация президента, различные его подразделения, а также обе палаты Федерального Собрания, что значительно усложняет возможность точного прогнозирования временных рамок.

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В МИД РФ пока не утвердили кандидатуру нового посла России в США. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков. «Кандидатура не имеет статуса утвержденной, и тем более она не обнародована, потому что она не прошла стадию, когда ее можно вносить, например, на рассмотрение комитетов», — передает «Интерфакс» слова Рябкова. Он добавил, что в ведомстве обсуждается одна кандидатура. Рябков также заявил о нецелесообразности связывания процесса назначения послов с конкретными сроками. По его словам, в процедуре участвуют не только президент, но и Министерство иностранных дел, администрация президента, различные его подразделения, а также обе палаты Федерального Собрания, что значительно усложняет возможность точного прогнозирования временных рамок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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