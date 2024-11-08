08 ноября 2024

В екатеринбургской гимназии дети пожаловались на отравление, они ушли на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Учеников из класса заболевшего школьника переведут на дистант
Учеников из класса заболевшего школьника переведут на дистант Фото:

В Екатеринбурге учащиеся гимназии № 35 вечером 7 ноября пожаловались на симптомы отравления. Однако директор учреждения заявила URA.RU, что врача вызвали только к одному ребенку, которому диагностировали «норовирус». Теперь весь класс переведут на дистант.

«Одна мама вызвала скорую, врач поставил диагноз „норовирус“. Мама отказалась от госпитализации и оставила ребенка дома. Этот класс, где был заболевший ребенок и откуда несколько детей с подобными жалобами, мы с понедельника вывели на дистанционное обучение», — рассказала Елена Никандрова.

Она подчеркнула, что в школе провели все меры, необходимые по требованиям СанПиНа: была проведена дополнительная обработка помещения и воздуха. Сейчас сотрудники школы проверяют количество заболевших в разных классах, и если за выходные оно увеличится, то будут приняты необходимые меры.

В середине октября массово отравились учащиеся школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга. Там учеников также перевели на дистанционное обучение. Вероятная причина — вирус у повара, готовящего детям еду.

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В Екатеринбурге учащиеся гимназии № 35 вечером 7 ноября пожаловались на симптомы отравления. Однако директор учреждения заявила URA.RU, что врача вызвали только к одному ребенку, которому диагностировали «норовирус». Теперь весь класс переведут на дистант. «Одна мама вызвала скорую, врач поставил диагноз „норовирус“. Мама отказалась от госпитализации и оставила ребенка дома. Этот класс, где был заболевший ребенок и откуда несколько детей с подобными жалобами, мы с понедельника вывели на дистанционное обучение», — рассказала Елена Никандрова. Она подчеркнула, что в школе провели все меры, необходимые по требованиям СанПиНа: была проведена дополнительная обработка помещения и воздуха. Сейчас сотрудники школы проверяют количество заболевших в разных классах, и если за выходные оно увеличится, то будут приняты необходимые меры. В середине октября массово отравились учащиеся школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга. Там учеников также перевели на дистанционное обучение. Вероятная причина — вирус у повара, готовящего детям еду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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