В екатеринбургской гимназии дети пожаловались на отравление, они ушли на дистант

В Екатеринбурге учащиеся гимназии № 35 вечером 7 ноября пожаловались на симптомы отравления. Однако директор учреждения заявила URA.RU, что врача вызвали только к одному ребенку, которому диагностировали «норовирус». Теперь весь класс переведут на дистант.
«Одна мама вызвала скорую, врач поставил диагноз „норовирус“. Мама отказалась от госпитализации и оставила ребенка дома. Этот класс, где был заболевший ребенок и откуда несколько детей с подобными жалобами, мы с понедельника вывели на дистанционное обучение», — рассказала Елена Никандрова.
Она подчеркнула, что в школе провели все меры, необходимые по требованиям СанПиНа: была проведена дополнительная обработка помещения и воздуха. Сейчас сотрудники школы проверяют количество заболевших в разных классах, и если за выходные оно увеличится, то будут приняты необходимые меры.
В середине октября массово отравились учащиеся школы №79 в Академическом районе Екатеринбурга. Там учеников также перевели на дистанционное обучение. Вероятная причина — вирус у повара, готовящего детям еду.
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