В Копейске коммунальщики пообещали вернуть горячую воду в дома жителей

В Копейске Челябинской области 98 многоквартирных домов 9 ноября остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. К вечеру работы завершили. Об этом сообщили в администрации Копейского городского округа.
«Ремонтные работы на магистральном водоводе диаметров 500 мм на улице Калинина, 7 закончены. Резервуары заполняются водой. В ближайшее время подача воды возобновится», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале мэрии.
Работы стартовали в 9:50 утра. После шести вечера в дома по проспекту Славы и переулку Свободы начали подавать теплоресурс. На месте работали три единицы техники. Дорогу около места аварии очистят от образовавшейся наледи.
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