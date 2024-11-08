В Копейске коммунальщики пообещали вернуть горячую воду в дома жителей

09 ноября 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Из-за коммунальной аварии в Копейске без воды остались около 100 домов Фото: Александр Кондратюк © URA.RU В Копейске Челябинской области 98 многоквартирных домов 9 ноября остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. К вечеру работы завершили. Об этом сообщили в администрации Копейского городского округа. «Ремонтные работы на магистральном водоводе диаметров 500 мм на улице Калинина, 7 закончены. Резервуары заполняются водой. В ближайшее время подача воды возобновится», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале мэрии. Работы стартовали в 9:50 утра. После шести вечера в дома по проспекту Славы и переулку Свободы начали подавать теплоресурс. На месте работали три единицы техники. Дорогу около места аварии очистят от образовавшейся наледи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске Челябинской области 98 многоквартирных домов 9 ноября остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. К вечеру работы завершили. Об этом сообщили в администрации Копейского городского округа. «Ремонтные работы на магистральном водоводе диаметров 500 мм на улице Калинина, 7 закончены. Резервуары заполняются водой. В ближайшее время подача воды возобновится», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале мэрии. Работы стартовали в 9:50 утра. После шести вечера в дома по проспекту Славы и переулку Свободы начали подавать теплоресурс. На месте работали три единицы техники. Дорогу около места аварии очистят от образовавшейся наледи.