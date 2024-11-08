08 ноября 2024

В Копейске коммунальщики пообещали вернуть горячую воду в дома жителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
Из-за коммунальной аварии в Копейске без воды остались около 100 домов Фото:

В Копейске Челябинской области 98 многоквартирных домов 9 ноября остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. К вечеру работы завершили. Об этом сообщили в администрации Копейского городского округа.

«Ремонтные работы на магистральном водоводе диаметров 500 мм на улице Калинина, 7 закончены. Резервуары заполняются водой. В ближайшее время подача воды возобновится», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале мэрии.

Работы стартовали в 9:50 утра. После шести вечера в дома по проспекту Славы и переулку Свободы начали подавать теплоресурс. На месте работали три единицы техники. Дорогу около места аварии очистят от образовавшейся наледи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске Челябинской области 98 многоквартирных домов 9 ноября остались без горячей воды из-за коммунальной аварии. К вечеру работы завершили. Об этом сообщили в администрации Копейского городского округа. «Ремонтные работы на магистральном водоводе диаметров 500 мм на улице Калинина, 7 закончены. Резервуары заполняются водой. В ближайшее время подача воды возобновится», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале мэрии. Работы стартовали в 9:50 утра. После шести вечера в дома по проспекту Славы и переулку Свободы начали подавать теплоресурс. На месте работали три единицы техники. Дорогу около места аварии очистят от образовавшейся наледи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...