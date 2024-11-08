Производитель зубных имплантов из Челябинска предложил создать венчурный фонд

09 ноября 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Челябинскому производителю зубных имплантов китайцы предлагали финансирование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета РЭФ-24 в Челябинске Челябинская компания «НС Технология» выступила с просьбой основать венчурный фонд для поддержки малого бизнеса. Об этом директор фирмы Василий Дюрягин заявил на Русском экономическом форуме-2024. «Для нас, как для малых технологических компаний, не совсем понятно, как претендовать на проектное финансирование. Предлагаю рассмотреть возможность создания неких маленьких проектных фондов, которые будут помогать начинающим предпринимателям. На сегодняшний момент нет венчурного финансирования подобных проектов», — поделился Дюрягин, компания которого обладает статусом участника фонда «Сколково». Бизнесмен отметил, что существуют программы стимулирования для стартаперов, а также крупного бизнеса. Последний, к примеру, может заручиться поддержкой ВЭБа. Предприниматель предложил запустить программу, которая позволит получать венчурные инвестиции амбициозным командам с интересными проектами и перешагнуть из категории малого в средний бизнес. Дюрягин также отметил, что один из вариантов финансирования может заключаться в передаче под залог патентов. Он также указал, что подобная практика существует в Китае, и от представителей Поднебесной к челябинцам уже поступали такие предложения. Как URA.RU сообщало ранее, имплантами компании «НС Технология» из Челябинска хирурги бесплатно восстанавливают зубы участников спецоперации. Василий Дюрягин на полях РЭФ-2024 отметил, что челябинский имплант считается самым прочным в мире и замещает 100% всех корейских аналогов, но стоит вдвое дешевле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская компания «НС Технология» выступила с просьбой основать венчурный фонд для поддержки малого бизнеса. Об этом директор фирмы Василий Дюрягин заявил на Русском экономическом форуме-2024. «Для нас, как для малых технологических компаний, не совсем понятно, как претендовать на проектное финансирование. Предлагаю рассмотреть возможность создания неких маленьких проектных фондов, которые будут помогать начинающим предпринимателям. На сегодняшний момент нет венчурного финансирования подобных проектов», — поделился Дюрягин, компания которого обладает статусом участника фонда «Сколково». Бизнесмен отметил, что существуют программы стимулирования для стартаперов, а также крупного бизнеса. Последний, к примеру, может заручиться поддержкой ВЭБа. Предприниматель предложил запустить программу, которая позволит получать венчурные инвестиции амбициозным командам с интересными проектами и перешагнуть из категории малого в средний бизнес. Дюрягин также отметил, что один из вариантов финансирования может заключаться в передаче под залог патентов. Он также указал, что подобная практика существует в Китае, и от представителей Поднебесной к челябинцам уже поступали такие предложения. Как URA.RU сообщало ранее, имплантами компании «НС Технология» из Челябинска хирурги бесплатно восстанавливают зубы участников спецоперации. Василий Дюрягин на полях РЭФ-2024 отметил, что челябинский имплант считается самым прочным в мире и замещает 100% всех корейских аналогов, но стоит вдвое дешевле.