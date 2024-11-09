Украинские войска не занимались фортификацией в начале конфликта, в то время как российская армия активно укрепляла свои позиции, строя «линии Суровикина». Об этом сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко.
«Досадно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021 года, когда они в один голос говорили: „Ройте окопы, стройте фортификации!“ <...> Они [Россия] окапывались — а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Он отметил, что в период контрнаступления Украины российские войска укрепляли оборонительные позиции и создавали «линии Суровикина».
Порошенко добавил, что в 2023 году его предложение построить оборонительные линии в одиночку было отклонено, в результате чего были потеряны жизни и территории украинских граждан. Экс-президент приобрел для укрепления обороны Украины 12 новых экскаваторов. Он призвал правительство возводить фортификационные сооружения в стратегически значимых районах фронтовой линии.
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