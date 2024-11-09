Порошенко назвал главную ошибку Украины и припомнил «линию Суровикина»

Порошенко: Украина не укрепляла оборону, пока Россия строила «линии Суровикина»
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Западные партнеры предупреждали Украину о необходимости обороны
Западные партнеры предупреждали Украину о необходимости обороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска не занимались фортификацией в начале конфликта, в то время как российская армия активно укрепляла свои позиции, строя «линии Суровикина». Об этом сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Досадно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021 года, когда они в один голос говорили: „Ройте окопы, стройте фортификации!“ <...> Они [Россия] окапывались — а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Он отметил, что в период контрнаступления Украины российские войска укрепляли оборонительные позиции и создавали «линии Суровикина».

Порошенко добавил, что в 2023 году его предложение построить оборонительные линии в одиночку было отклонено, в результате чего были потеряны жизни и территории украинских граждан. Экс-президент приобрел для укрепления обороны Украины 12 новых экскаваторов. Он призвал правительство возводить фортификационные сооружения в стратегически значимых районах фронтовой линии.

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Украинские войска не занимались фортификацией в начале конфликта, в то время как российская армия активно укрепляла свои позиции, строя «линии Суровикина». Об этом сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко. «Досадно, что власти не услышали наших американских партнеров в конце 2021 года, когда они в один голос говорили: „Ройте окопы, стройте фортификации!“ <...> Они [Россия] окапывались — а мы нет. Мы только наступали. За 2,5 года государство не закупило даже экскаваторы», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Он отметил, что в период контрнаступления Украины российские войска укрепляли оборонительные позиции и создавали «линии Суровикина». Порошенко добавил, что в 2023 году его предложение построить оборонительные линии в одиночку было отклонено, в результате чего были потеряны жизни и территории украинских граждан. Экс-президент приобрел для укрепления обороны Украины 12 новых экскаваторов. Он призвал правительство возводить фортификационные сооружения в стратегически значимых районах фронтовой линии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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