08 ноября 2024

Звезда сериала «Бригада» в ЯНАО исполнила с казаками национальный танец. Видео

Актриса Екатрина Гусева в ЯНАО исполнила казачий танец
© Служба новостей «URA.RU»
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Актриса участвует в проекте «Ямальские встречи»
Актриса участвует в проекте «Ямальские встречи» Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) актриса Екатерина Гусева во время «Ямальских встреч» вместе с ансамблем казачьей песни исполнила национальный танец. Об этом стало известно из сообщения муниципальных СМИ.

«Екатерина Гусева и „Казачий разгуляй“. Это небольшой фрагмент с творческой встречи с актрисой», — сообщили в telegram-канале информационного агентства Ноябрьска «МИГ».

Актриса также поделилась, что вошла в книгу рекордов России после исполнения песни на Северном полюсе в -47 градусов. С коллективом они представляли для участников экспедиции мюзикл «Норд-Ост».

Екатерина Гусева проводит встречу с поклонниками в Детской музыкальной школе № 2. Также сегодня в Ноябрьск приехал писатель Олег Рой.

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В Ноябрьске (ЯНАО) актриса Екатерина Гусева во время «Ямальских встреч» вместе с ансамблем казачьей песни исполнила национальный танец. Об этом стало известно из сообщения муниципальных СМИ. «Екатерина Гусева и „Казачий разгуляй“. Это небольшой фрагмент с творческой встречи с актрисой», — сообщили в telegram-канале информационного агентства Ноябрьска «МИГ». Актриса также поделилась, что вошла в книгу рекордов России после исполнения песни на Северном полюсе в -47 градусов. С коллективом они представляли для участников экспедиции мюзикл «Норд-Ост». Екатерина Гусева проводит встречу с поклонниками в Детской музыкальной школе № 2. Также сегодня в Ноябрьск приехал писатель Олег Рой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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