В Ноябрьске (ЯНАО) актриса Екатерина Гусева во время «Ямальских встреч» вместе с ансамблем казачьей песни исполнила национальный танец. Об этом стало известно из сообщения муниципальных СМИ.
«Екатерина Гусева и „Казачий разгуляй“. Это небольшой фрагмент с творческой встречи с актрисой», — сообщили в telegram-канале информационного агентства Ноябрьска «МИГ».
Актриса также поделилась, что вошла в книгу рекордов России после исполнения песни на Северном полюсе в -47 градусов. С коллективом они представляли для участников экспедиции мюзикл «Норд-Ост».
Екатерина Гусева проводит встречу с поклонниками в Детской музыкальной школе № 2. Также сегодня в Ноябрьск приехал писатель Олег Рой.
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