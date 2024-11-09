Украинский полковник рассказал, как Россия нарушила планы ВСУ на купянском направлении

Стариков: Россия разделила купянское направление пополам

09 ноября 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Российские солдаты разделили купянское направление, нарушив планы ВСУ, заявил Олег Стариков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В настоящий момент обстановка на купянском направлении украинскими силами расценивается как тяжелая. Связано это с тем, что российским солдатам удалось разделить фронтовой участок пополам. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. «На купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше купянское направление на две части», — отметил полковник на своем YouTube-канале. Он добавил, что сейчас ВСУ испытывают тактические трудности как на купянском, так и на покровском направлениях. За последнее время ВС РФ заметно продвинулись на купянском направлении. В частности, военные заняли опорный пункт в Петропавловке, заняли лесополосу рядом с Кучеровкой и железнодорожную станцию Скоростной. Российский президент Владимир Путин также говорил, что более десяти тысяч украиснких бойцов блокированы в одном из очагов под Купянском. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящий момент обстановка на купянском направлении украинскими силами расценивается как тяжелая. Связано это с тем, что российским солдатам удалось разделить фронтовой участок пополам. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. «На купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше купянское направление на две части», — отметил полковник на своем YouTube-канале. Он добавил, что сейчас ВСУ испытывают тактические трудности как на купянском, так и на покровском направлениях. За последнее время ВС РФ заметно продвинулись на купянском направлении. В частности, военные заняли опорный пункт в Петропавловке, заняли лесополосу рядом с Кучеровкой и железнодорожную станцию Скоростной. Российский президент Владимир Путин также говорил, что более десяти тысяч украиснких бойцов блокированы в одном из очагов под Купянском.