Украинский полковник рассказал, как Россия нарушила планы ВСУ на купянском направлении

В настоящий момент обстановка на купянском направлении украинскими силами расценивается как тяжелая. Связано это с тем, что российским солдатам удалось разделить фронтовой участок пополам. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«На купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше купянское направление на две части», — отметил полковник на своем YouTube-канале. Он добавил, что сейчас ВСУ испытывают тактические трудности как на купянском, так и на покровском направлениях.
За последнее время ВС РФ заметно продвинулись на купянском направлении. В частности, военные заняли опорный пункт в Петропавловке, заняли лесополосу рядом с Кучеровкой и железнодорожную станцию Скоростной. Российский президент Владимир Путин также говорил, что более десяти тысяч украиснких бойцов блокированы в одном из очагов под Купянском.
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