Украинский полковник рассказал, как Россия нарушила планы ВСУ на купянском направлении

Стариков: Россия разделила купянское направление пополам
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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, военнослужащие цво, военная база, строй, солдат, 201военная база
Российские солдаты разделили купянское направление, нарушив планы ВСУ, заявил Олег Стариков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В настоящий момент обстановка на купянском направлении украинскими силами расценивается как тяжелая. Связано это с тем, что российским солдатам удалось разделить фронтовой участок пополам. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«На купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше купянское направление на две части», — отметил полковник на своем YouTube-канале. Он добавил, что сейчас ВСУ испытывают тактические трудности как на купянском, так и на покровском направлениях.

За последнее время ВС РФ заметно продвинулись на купянском направлении. В частности, военные заняли опорный пункт в Петропавловке, заняли лесополосу рядом с Кучеровкой и железнодорожную станцию Скоростной. Российский президент Владимир Путин также говорил, что более десяти тысяч украиснких бойцов блокированы в одном из очагов под Купянском.

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В настоящий момент обстановка на купянском направлении украинскими силами расценивается как тяжелая. Связано это с тем, что российским солдатам удалось разделить фронтовой участок пополам. Об этом сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. «На купянском направлении обстановка тяжелая. <…> Противник перерезал наше купянское направление на две части», — отметил полковник на своем YouTube-канале. Он добавил, что сейчас ВСУ испытывают тактические трудности как на купянском, так и на покровском направлениях. За последнее время ВС РФ заметно продвинулись на купянском направлении. В частности, военные заняли опорный пункт в Петропавловке, заняли лесополосу рядом с Кучеровкой и железнодорожную станцию Скоростной. Российский президент Владимир Путин также говорил, что более десяти тысяч украиснких бойцов блокированы в одном из очагов под Купянском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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