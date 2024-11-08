ВС РФ значительно продвинулись под Купянском, заняв несколько территорий: карта СВО за 8 ноября

Марочко: ВС РФ заняли железнодорожную станцию и опорный пункт в Петропавловке

08 ноября 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Военные России значительно продвинулись на купянском направлении, расширив зону своего контроля Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На купянском направлении российские военные заняли опорный пункт в Петропавловке. Также им удалось взять под контроль лесополосу рядом с Кучеровкой и железнодорожную станцию Скоростной. Таким образом, ВС РФ крупно продвинулись на этом участке фронта, значительно расширив контролируемую зону. Ход военных действий и карта спецоперации на 8 ноября — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Купянское направление Военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ значительно усилили свои позиции на купянском направлении в Харьковской области. Кроме того, российскими бойцами была взята под контроль железнодорожная станция Скоростной и стратегически важный опорный пункт в Петропавловке. Некоторые территории на севере и юге от Кругляковки также перешли под контроль ВС РФ. Кроме того, в населенном пункте Казачья Лопань в Харьковской области военные России уничтожили бронеавтомобиль с иностранными наемниками. В результате этого двое бойцов были ликвидированы, еще один находится в тяжелом состоянии. Донецкое направление За прошедшие сутки ВСУ пять раз провели обстрелы по территории ДНР, выпустив 13 единиц боеприпасов. В результате этого три мирных жителя были ранены, сообщили в военном следственном управлении СК по региону. Также были повреждены четыре жилых дома. Кроме того, в в Мариуполе сотрудниками ФСБ был обнаружен схрон с оружием ВСУ, предназначенный для проведения терактов на территории Республики. Официальный представитель Управления ФСБ России по региону Арина Клепанова заявила, что из схрона были изъяты 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 360 патронов для стрелкового оружия, семь ручных гранат, две мины и шесть выстрелов к ручным гранатометам. Все боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на специализированном полигоне. Каховское направление Склад боеприпасов ВСУ был уничтожен на правом берегу Днепра в Херсонской области в ходе операции артиллеристов морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр». Ликвидация склада происходила при помощи расчета буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б», сообщили в Минобороны РФ. Кураховское направление На этом участке фронта российские военные поразили опорный пункт ВСУ. Артиллеристы Южной группировки войск использовали для этого 122-мм гаубицы Д-30, однако сначала цель была обнаружена с помощью разведывательного БПЛА. Красноармейское направление Группировка войск «Центр» с помощью расчета РСЗО «Ураган» поразила живую силу и технику противника. В российском оборонном ведомстве отметили, что боевая работа расчета занимает всего несколько минут — от получения координат до залпа и быстрой смены позиции. Курское направление В Минобороны РФ сообщили, что самолеты Су-25 ударили по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье. Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малой высоты. После выполнения операции ВС РФ выпустили тепловые пушки и вернулись на аэродром. Кроме того, в приграничье Курской области также были уничтожены позиции с личным составом и боевая техника украинской армии. Операцию выполнили артиллеристы Северной группировки ВС РФ с помощью расчетов РСЗО «Град», передает Минобороны. Взрывы на Украине В результате взрывов в Харькове были повреждены административные здания. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в telegram-канале, что речь идет о Салтовском районе города. Кроме того, глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что ночью 8 ноября несколько объектов инфраструктуры на территории региона, подконтрольной ВСУ, были повреждены. По его информации в telegram-канале, прозвучало не менее 384 взрывов. О каких объектах идет речь, не уточняется. Атаки ВСУ на регионы России Над Саратовом был сбит беспилотник ВСУ, его обломки упали в промышленной зоне Заводского района. По предварительным данным губернатора региона Романа Бусаргина, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Всего за ночь было сбито 17 БПЛА в четырех регионах России. Среди них Брянская, Белгородская, Саратовская и Воронежская области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На купянском направлении российские военные заняли опорный пункт в Петропавловке. Также им удалось взять под контроль лесополосу рядом с Кучеровкой и железнодорожную станцию Скоростной. Таким образом, ВС РФ крупно продвинулись на этом участке фронта, значительно расширив контролируемую зону. Ход военных действий и карта спецоперации на 8 ноября — в материале URA.RU. Военный аналитик Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ значительно усилили свои позиции на купянском направлении в Харьковской области. Кроме того, российскими бойцами была взята под контроль железнодорожная станция Скоростной и стратегически важный опорный пункт в Петропавловке. Некоторые территории на севере и юге от Кругляковки также перешли под контроль ВС РФ. Кроме того, в населенном пункте Казачья Лопань в Харьковской области военные России уничтожили бронеавтомобиль с иностранными наемниками. В результате этого двое бойцов были ликвидированы, еще один находится в тяжелом состоянии. За прошедшие сутки ВСУ пять раз провели обстрелы по территории ДНР, выпустив 13 единиц боеприпасов. В результате этого три мирных жителя были ранены, сообщили в военном следственном управлении СК по региону. Также были повреждены четыре жилых дома. Кроме того, в в Мариуполе сотрудниками ФСБ был обнаружен схрон с оружием ВСУ, предназначенный для проведения терактов на территории Республики. Официальный представитель Управления ФСБ России по региону Арина Клепанова заявила, что из схрона были изъяты 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 360 патронов для стрелкового оружия, семь ручных гранат, две мины и шесть выстрелов к ручным гранатометам. Все боеприпасы и взрывные устройства были уничтожены на специализированном полигоне. Склад боеприпасов ВСУ был уничтожен на правом берегу Днепра в Херсонской области в ходе операции артиллеристов морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр». Ликвидация склада происходила при помощи расчета буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-Б», сообщили в Минобороны РФ. На этом участке фронта российские военные поразили опорный пункт ВСУ. Артиллеристы Южной группировки войск использовали для этого 122-мм гаубицы Д-30, однако сначала цель была обнаружена с помощью разведывательного БПЛА. Группировка войск «Центр» с помощью расчета РСЗО «Ураган» поразила живую силу и технику противника. В российском оборонном ведомстве отметили, что боевая работа расчета занимает всего несколько минут — от получения координат до залпа и быстрой смены позиции. В Минобороны РФ сообщили, что самолеты Су-25 ударили по личному составу и бронетехнике ВСУ в курском приграничье. Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малой высоты. После выполнения операции ВС РФ выпустили тепловые пушки и вернулись на аэродром. Кроме того, в приграничье Курской области также были уничтожены позиции с личным составом и боевая техника украинской армии. Операцию выполнили артиллеристы Северной группировки ВС РФ с помощью расчетов РСЗО «Град», передает Минобороны. В результате взрывов в Харькове были повреждены административные здания. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в telegram-канале, что речь идет о Салтовском районе города. Кроме того, глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что ночью 8 ноября несколько объектов инфраструктуры на территории региона, подконтрольной ВСУ, были повреждены. По его информации в telegram-канале, прозвучало не менее 384 взрывов. О каких объектах идет речь, не уточняется. Над Саратовом был сбит беспилотник ВСУ, его обломки упали в промышленной зоне Заводского района. По предварительным данным губернатора региона Романа Бусаргина, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано. Всего за ночь было сбито 17 БПЛА в четырех регионах России. Среди них Брянская, Белгородская, Саратовская и Воронежская области.