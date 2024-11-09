СК организовал проверку по факту взрыва газа в Москве

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СК начал осмотр места происшествия
СК начал осмотр места происшествия Фото:
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Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту взрыва газа на севере Москвы. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

«По данному факту Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК России по г. Москве организована доследственная проверка», — передает ГСУ в своем telegram-канале. Там добавили, что сотрудники следственного комитета Москвы с оперативными подразделениями начали осмотр территории, где произошел взрыв. Планируется проведение нескольких экспертиз.

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Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту взрыва газа на севере Москвы. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице. «По данному факту Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК России по г. Москве организована доследственная проверка», — передает ГСУ в своем telegram-канале. Там добавили, что сотрудники следственного комитета Москвы с оперативными подразделениями начали осмотр территории, где произошел взрыв. Планируется проведение нескольких экспертиз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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