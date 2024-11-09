09 ноября 2024

В Египте перевернулся автобус с 31 российским туристом и одним украинцем

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По предварительным данным, автобус столкнулся с мотоциклом (архивное фото)
По предварительным данным, автобус столкнулся с мотоциклом (архивное фото) Фото:

В Египте произошло ДТП в ходе которого туристический автобус перевернулся на дороге неподалеку от Рас-Сидра. Об этом сообщил местный портал Cairo24 и подчеркнул, что в транспорте находился 31 турист из России, один украинец, три гражданина Казахстана, столько же азербайджанцев. 

«Пострадал 31 турист из России и 1 с Украины, 3 — из Казахстана, 3 — из Азербайджана и 4 — получили ранения египтяне. Они были переведены в больницу для оказания медицинской помощи», — рассказал портал. Проводится расследование происшествия.

В сентябре в Египте произошло ДТП, в ходе которого пострадал 21 россиянин. Тогда губернатор Суэца Тарик ХАмед Аль-Шазли взял на контроль ситуацию с оказанием помощи попавшим в аварию.

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В Египте произошло ДТП в ходе которого туристический автобус перевернулся на дороге неподалеку от Рас-Сидра. Об этом сообщил местный портал Cairo24 и подчеркнул, что в транспорте находился 31 турист из России, один украинец, три гражданина Казахстана, столько же азербайджанцев.  «Пострадал 31 турист из России и 1 с Украины, 3 — из Казахстана, 3 — из Азербайджана и 4 — получили ранения египтяне. Они были переведены в больницу для оказания медицинской помощи», — рассказал портал. Проводится расследование происшествия. В сентябре в Египте произошло ДТП, в ходе которого пострадал 21 россиянин. Тогда губернатор Суэца Тарик ХАмед Аль-Шазли взял на контроль ситуацию с оказанием помощи попавшим в аварию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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