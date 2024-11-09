В Египте перевернулся автобус с 31 российским туристом и одним украинцем

В Египте произошло ДТП в ходе которого туристический автобус перевернулся на дороге неподалеку от Рас-Сидра. Об этом сообщил местный портал Cairo24 и подчеркнул, что в транспорте находился 31 турист из России, один украинец, три гражданина Казахстана, столько же азербайджанцев.
«Пострадал 31 турист из России и 1 с Украины, 3 — из Казахстана, 3 — из Азербайджана и 4 — получили ранения египтяне. Они были переведены в больницу для оказания медицинской помощи», — рассказал портал. Проводится расследование происшествия.
В сентябре в Египте произошло ДТП, в ходе которого пострадал 21 россиянин. Тогда губернатор Суэца Тарик ХАмед Аль-Шазли взял на контроль ситуацию с оказанием помощи попавшим в аварию.
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