09 ноября 2024

Пахмутова отметила 95-летие с российскими звездами в Большом театре. Видео

Безруков: песни Пахмутовой помогают жить и верить в себя
© Служба новостей «URA.RU»
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Пахмутова вышла замуж за поэта-песенника Николая Добронравова, с которым они создавали культовые произведения
Пахмутова вышла замуж за поэта-песенника Николая Добронравова, с которым они создавали культовые произведения Фото:

На сцене Большого театра состоялся праздничный вечер «Большая жизнь», приуроченный к 95-летию народной артистки СССР, Героя Труда, композитора Александры Пахмутовой. На юбилейном вечере выступили российские знаменитости, в том числе певцы Дима Билан, Лев Лещенко ведущий Андрей Малахов. Актер Сергей Безруков также откровенно высказался о творчестве Пахмутовой.

«Это фантастические песни, которые помогают жить, чувствовать правильно и верить в себя», — рассказал Безруков в интервью «Пятому каналу». Он отметил, что мелодии Пахмутовой стали классикой.

Он признался также, что ему не удалось лично познакомиться с композитором, но еще будучи советским ребенком, знал все ее песни наизусть. По его словам, несколько поколений выросли на песнях народной артистки СССР.

Президент России Владимир Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда в день ее рождения. Он отметил  особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю творческую работу композитора.

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На сцене Большого театра состоялся праздничный вечер «Большая жизнь», приуроченный к 95-летию народной артистки СССР, Героя Труда, композитора Александры Пахмутовой. На юбилейном вечере выступили российские знаменитости, в том числе певцы Дима Билан, Лев Лещенко ведущий Андрей Малахов. Актер Сергей Безруков также откровенно высказался о творчестве Пахмутовой. «Это фантастические песни, которые помогают жить, чувствовать правильно и верить в себя», — рассказал Безруков в интервью «Пятому каналу». Он отметил, что мелодии Пахмутовой стали классикой. Он признался также, что ему не удалось лично познакомиться с композитором, но еще будучи советским ребенком, знал все ее песни наизусть. По его словам, несколько поколений выросли на песнях народной артистки СССР. Президент России Владимир Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда в день ее рождения. Он отметил  особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю творческую работу композитора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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