На сцене Большого театра состоялся праздничный вечер «Большая жизнь», приуроченный к 95-летию народной артистки СССР, Героя Труда, композитора Александры Пахмутовой. На юбилейном вечере выступили российские знаменитости, в том числе певцы Дима Билан, Лев Лещенко ведущий Андрей Малахов. Актер Сергей Безруков также откровенно высказался о творчестве Пахмутовой.
«Это фантастические песни, которые помогают жить, чувствовать правильно и верить в себя», — рассказал Безруков в интервью «Пятому каналу». Он отметил, что мелодии Пахмутовой стали классикой.
Он признался также, что ему не удалось лично познакомиться с композитором, но еще будучи советским ребенком, знал все ее песни наизусть. По его словам, несколько поколений выросли на песнях народной артистки СССР.
Президент России Владимир Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда в день ее рождения. Он отметил особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю творческую работу композитора.
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