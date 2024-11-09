Видео, на котором водитель Porsche Cayenne мчится по тротуару возле здания мэрии Екатеринбурга, вызвало обсуждение в интернете. Его на своей странице в соцсетях опубликовал блогер под псевдонимом Ками, у которого 32 тысячи подписчиков.
«Вон там стоит наряд ГИБДД. То есть мне вообще не вариант выезжать. Есть только такой вариант, проехать вот отсюда и сразу выехать на Малышева», — рассказывает блогер пока едет по тротуару.
Сам Ками комментирует это действие как «лайфхак» для тех, кто находится возле торгового центра «Пассаж». Запись появилась в сети только спустя несколько месяцев после ее создания, видео было снято еще летом.
Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга за комментарием. На момент публикации, ответ не получен.
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