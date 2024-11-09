09 ноября 2024

Водитель Porsche Cayenne гоняет по тротуарам у мэрии Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральская жуть. Corova on Ice 4. Екатеринбург, porsche, порш, автомобиль люкс
Блогер назвал нарушение ПДД лайфхаком (архивное фото) Фото:

Видео, на котором водитель Porsche Cayenne мчится по тротуару возле здания мэрии Екатеринбурга, вызвало обсуждение в интернете. Его на своей странице в соцсетях опубликовал блогер под псевдонимом Ками, у которого 32 тысячи подписчиков.

«Вон там стоит наряд ГИБДД. То есть мне вообще не вариант выезжать. Есть только такой вариант, проехать вот отсюда и сразу выехать на Малышева», — рассказывает блогер пока едет по тротуару.

Сам Ками комментирует это действие как «лайфхак» для тех, кто находится возле торгового центра «Пассаж». Запись появилась в сети только спустя несколько месяцев после ее создания, видео было снято еще летом.

Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга за комментарием. На момент публикации, ответ не получен.

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Видео, на котором водитель Porsche Cayenne мчится по тротуару возле здания мэрии Екатеринбурга, вызвало обсуждение в интернете. Его на своей странице в соцсетях опубликовал блогер под псевдонимом Ками, у которого 32 тысячи подписчиков. «Вон там стоит наряд ГИБДД. То есть мне вообще не вариант выезжать. Есть только такой вариант, проехать вот отсюда и сразу выехать на Малышева», — рассказывает блогер пока едет по тротуару. Сам Ками комментирует это действие как «лайфхак» для тех, кто находится возле торгового центра «Пассаж». Запись появилась в сети только спустя несколько месяцев после ее создания, видео было снято еще летом. Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга за комментарием. На момент публикации, ответ не получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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