Водитель Porsche Cayenne гоняет по тротуарам у мэрии Екатеринбурга. Видео

10 ноября 2024 в 04:50 Размер текста - 17 +

Блогер назвал нарушение ПДД лайфхаком (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Видео, на котором водитель Porsche Cayenne мчится по тротуару возле здания мэрии Екатеринбурга, вызвало обсуждение в интернете. Его на своей странице в соцсетях опубликовал блогер под псевдонимом Ками, у которого 32 тысячи подписчиков. «Вон там стоит наряд ГИБДД. То есть мне вообще не вариант выезжать. Есть только такой вариант, проехать вот отсюда и сразу выехать на Малышева», — рассказывает блогер пока едет по тротуару. Сам Ками комментирует это действие как «лайфхак» для тех, кто находится возле торгового центра «Пассаж». Запись появилась в сети только спустя несколько месяцев после ее создания, видео было снято еще летом. Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга за комментарием. На момент публикации, ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Видео, на котором водитель Porsche Cayenne мчится по тротуару возле здания мэрии Екатеринбурга, вызвало обсуждение в интернете. Его на своей странице в соцсетях опубликовал блогер под псевдонимом Ками, у которого 32 тысячи подписчиков. «Вон там стоит наряд ГИБДД. То есть мне вообще не вариант выезжать. Есть только такой вариант, проехать вот отсюда и сразу выехать на Малышева», — рассказывает блогер пока едет по тротуару. Сам Ками комментирует это действие как «лайфхак» для тех, кто находится возле торгового центра «Пассаж». Запись появилась в сети только спустя несколько месяцев после ее создания, видео было снято еще летом. Корреспондент URA.RU обратился в ГИБДД Екатеринбурга за комментарием. На момент публикации, ответ не получен.