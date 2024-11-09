Трамп отреагировал на сообщения о планах взять к себе в команду сторонника Киева

Избранный президент США Дональд Трамп не будет приглашать в свое правительство бывшего госсекретаря Майка Помпео, который ранее раскритиковал действующего главу Штатов Джо Байдена за недостаточную помощь Украине. Также победивший на выборах политик заявил, что не станет брать в будущую администрацию бывшего постпреда страны при ООН Ники Хейли.
«Я не буду приглашать Хейли или Помпео в свою администрацию, которая в настоящее время находится на стадии формирования. Мне очень понравилось и я высоко оценил работу с ними ранее, и я хотел бы поблагодарить их за службу нашей стране», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее CBS News со ссылкой на источники сообщал, что избранный президент США собирается пригласить Помпео на пост главы Минобороны страны. Днем ранее последний раскритиковал Байдена за слишком позднюю и медленную поддержку Украины.
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