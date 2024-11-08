«Слишком мало и поздно»: Помпео остался недоволен помощью Байдена Украине

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал помощь президента США Джо Байдена Украине. По его словам, американский лидер оказывал финансовую поддержку Киеву в недостаточном количестве.
Он указал на то, что Конгресс одобрил выделение Украине более 174 миллиардов долларов с начала СВО, но Байден растратил их впустую. «Слишком медленно, слишком мало, слишком поздно, слишком сдержанно», — охарактеризовал Помпео помощь Украине при Байдене в разговоре с Time.
Помпео, занимавший при Трампе посты госсекретаря и директора ЦРУ, призвал следующую администрацию Штатов ужесточить санкции, снять все ограничения на использование американского оружия на Украине и создать программу «ленд-лиза» стоимостью 500 млрд долларов, а также помочь Киеву закупить необходимое им оружие у производителей США. «Я надеюсь, что мы выберем правильную стратегию», — заключил он. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп был избран 47-м президентом США 5 ноября. Он вступит в должность 20 января 2025 года.
Майк Помпео уже указывал Байдену, что нужно вести себя жестче с Россией и не показывать свою слабость. При этом сам Трамп выступал против санкций в отношении России. Он также признал мощь российской армии и нехватку бойцов в ВСУ для продолжения конфликта, передает RT. По словам Трампа, из-за помощи Украине Америка столкнулась с тотальным дефицитом боеприпасов и стала уязвимой, пишет «Царьград».
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