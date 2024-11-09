В США узнали о перестановках Трампа после прихода к власти

После прихода к власти победивший на выборах президента США Дональд Трамп может назначить бывшего госсекретаря Майка Помпео главой Минобороны. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) может возглавить бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф, сообщил CBS News.
«Помпео, 60 лет, рассматривается в качестве претендента на пост главы Министерства обороны. Одним из главных претендентов на пост директора ЦРУ является Рэтклифф», — рассказали каналу два осведомленных источника.
Сообщается, что сопредседатель кампании Трампа Сьюзи Уайлс может занять должность руководителя администрации Белого дома. По словам источника, осведомленного о текущих обсуждениях, сенатор-республиканец от Теннесси Билл Хагерти рассматривается на должность государственного секретаря, однако его кандидатура не единственная в списке возможных претендентов.
Экс-директор иммиграционной и таможенной полиции США Том Хоман входит в число кандидатов на пост министра внутренней безопасности, согласно информации от нескольких источников. Бывший кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди, поддержавший нынешнего избранного президента, планирует встречу с высокопоставленными членами команды Трампа на следующей неделе, однако его роль в новой администрации пока остается неопределенной, как уточняет источник, близкий к переговорам.
Американский предприниматель Илон Маск может также получить преимущества после прихода Трампа к власти. Бизнесмен торопится вживить нейрочипы в мозг людей и получить миллиардные субсидии для покорения космоса. Чем может обернуться дружба Илона Маска с избранным президентом — читайте в материале URA.RU.
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