09 ноября 2024

«Едем 40 км/ч»: на свердловской трассе сильный снегопад. Видео

На трассе возле Карпинска заметили плохие дорожные условия из-за снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Водители едут со скоростью 40-50 километров в час Фото:

Водители, которые едут по трассе возле Карпинска (Свердловская область), жалуются на сложную дорожную ситуацию. По словам свердловчан, на дороге плохая видимость, им приходится ехать со скоростью 40 километров в час.

«На трассе возле Карпинска идет очень сильный снег, видимость плохая. Едем 40-50 километров в час», — рассказал один из водителей в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина отметил, что на ближнем свете фар получается передвигаться медленно, а вот на дальнем свете дорогу совсем не видно. Водитель призвал всех быть осторожными.

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Водители, которые едут по трассе возле Карпинска (Свердловская область), жалуются на сложную дорожную ситуацию. По словам свердловчан, на дороге плохая видимость, им приходится ехать со скоростью 40 километров в час. «На трассе возле Карпинска идет очень сильный снег, видимость плохая. Едем 40-50 километров в час», — рассказал один из водителей в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина отметил, что на ближнем свете фар получается передвигаться медленно, а вот на дальнем свете дорогу совсем не видно. Водитель призвал всех быть осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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