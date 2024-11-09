«Едем 40 км/ч»: на свердловской трассе сильный снегопад. Видео

На трассе возле Карпинска заметили плохие дорожные условия из-за снегопада

10 ноября 2024 в 06:56 Размер текста - 17 +

Водители едут со скоростью 40-50 километров в час Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водители, которые едут по трассе возле Карпинска (Свердловская область), жалуются на сложную дорожную ситуацию. По словам свердловчан, на дороге плохая видимость, им приходится ехать со скоростью 40 километров в час. «На трассе возле Карпинска идет очень сильный снег, видимость плохая. Едем 40-50 километров в час», — рассказал один из водителей в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина отметил, что на ближнем свете фар получается передвигаться медленно, а вот на дальнем свете дорогу совсем не видно. Водитель призвал всех быть осторожными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водители, которые едут по трассе возле Карпинска (Свердловская область), жалуются на сложную дорожную ситуацию. По словам свердловчан, на дороге плохая видимость, им приходится ехать со скоростью 40 километров в час. «На трассе возле Карпинска идет очень сильный снег, видимость плохая. Едем 40-50 километров в час», — рассказал один из водителей в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина отметил, что на ближнем свете фар получается передвигаться медленно, а вот на дальнем свете дорогу совсем не видно. Водитель призвал всех быть осторожными.