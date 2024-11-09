Водители, которые едут по трассе возле Карпинска (Свердловская область), жалуются на сложную дорожную ситуацию. По словам свердловчан, на дороге плохая видимость, им приходится ехать со скоростью 40 километров в час.
«На трассе возле Карпинска идет очень сильный снег, видимость плохая. Едем 40-50 километров в час», — рассказал один из водителей в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина отметил, что на ближнем свете фар получается передвигаться медленно, а вот на дальнем свете дорогу совсем не видно. Водитель призвал всех быть осторожными.
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