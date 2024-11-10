Суд арестовал имущество семьи экс-сотрудника МВД Сатюкова по делу о взятке

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Бывший полицейский Сатюков обвиняется во взятке в особо крупном размере
Бывший полицейский Сатюков обвиняется во взятке в особо крупном размере Фото:

Столичный суд наложил арест на имущество семьи бывшего сотрудника управления «К » МВД РФ Георгия Сатюкова, заочно обвиняемого в получении рекордной взятки размером в пять миллиардов рублей. Это следует из судебных документов.

«В целях обеспечения возможных имущественных взысканий Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя и наложен арест на имущество [Георгия Сатюкова]», — говорится в документах. Их приводит ТАСС. В числе имущества бывшего полицейского находятся несколько объектов недвижимости, денежные активы и ценные бумаги. Согласно полученным данным, эти активы распределены по банковским и брокерским счетам, которые открыты на имена лиц, действующих по доверенности.

Дополнительно под арест попали активы, принадлежащие родственникам Сатюкова, включая счета, ценные бумаги и драгоценные металлы. Уголовное дело против Сатюкова было возбуждено в августе 2023 года. Он обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходит его коллега Дмитрий Соколов. Оба фигуранта находятся в международном розыске после того, как скрылись от следствия.

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Столичный суд наложил арест на имущество семьи бывшего сотрудника управления «К » МВД РФ Георгия Сатюкова, заочно обвиняемого в получении рекордной взятки размером в пять миллиардов рублей. Это следует из судебных документов. «В целях обеспечения возможных имущественных взысканий Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя и наложен арест на имущество [Георгия Сатюкова]», — говорится в документах. Их приводит ТАСС. В числе имущества бывшего полицейского находятся несколько объектов недвижимости, денежные активы и ценные бумаги. Согласно полученным данным, эти активы распределены по банковским и брокерским счетам, которые открыты на имена лиц, действующих по доверенности. Дополнительно под арест попали активы, принадлежащие родственникам Сатюкова, включая счета, ценные бумаги и драгоценные металлы. Уголовное дело против Сатюкова было возбуждено в августе 2023 года. Он обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходит его коллега Дмитрий Соколов. Оба фигуранта находятся в международном розыске после того, как скрылись от следствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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