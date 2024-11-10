В Госдуме предложили ввести «лодочную амнистию» для владельцев эллингов

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В Госдуме выступили с инициативой создать законодательную базу для упрощения процессов регистрации эллингов
В Госдуме выступили с инициативой создать законодательную базу для упрощения процессов регистрации эллингов Фото:

В Госдуме РФ обсудили инициативу о введении «лодочной амнистии» для владельцев эллингов. Это необходимо для упрощения процесса легализации таких объектов недвижимости. С данной инициативой выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«В долгосрочной перспективе, конечно, владельцам такой недвижимости нужно дать возможность участия в различных программах легализации, например, законодательно предусмотреть „лодочную амнистию“», — передает слова Гаврилова РИА Новости. Он отметил важность правового статуса эллингов, которые предназначены для хранения и ремонта катеров, но нередко переоборудуются в жилые помещения.

Гаврилов призвал создать законодательную основу для упрощения процедур регистрации, так как сейчас владельцы сталкиваются с трудностями при оформлении. Он подчеркнул необходимость использования эллингов только по их назначению и предложил привести документацию в соответствие с действующим законодательством, поскольку многие из них находятся в водоохранных зонах, где запрещено капитальное жилищное строительство.

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В Госдуме РФ обсудили инициативу о введении «лодочной амнистии» для владельцев эллингов. Это необходимо для упрощения процесса легализации таких объектов недвижимости. С данной инициативой выступил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. «В долгосрочной перспективе, конечно, владельцам такой недвижимости нужно дать возможность участия в различных программах легализации, например, законодательно предусмотреть „лодочную амнистию“», — передает слова Гаврилова РИА Новости. Он отметил важность правового статуса эллингов, которые предназначены для хранения и ремонта катеров, но нередко переоборудуются в жилые помещения. Гаврилов призвал создать законодательную основу для упрощения процедур регистрации, так как сейчас владельцы сталкиваются с трудностями при оформлении. Он подчеркнул необходимость использования эллингов только по их назначению и предложил привести документацию в соответствие с действующим законодательством, поскольку многие из них находятся в водоохранных зонах, где запрещено капитальное жилищное строительство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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