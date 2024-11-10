Трамп предложил Харрис помощь в погашении многомиллионного долга

Новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил кандидату от демократов Камале Харрис свою помощь в погашении долга в размере 20 миллионов долларов, возникшего в ходе выборов. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов... Я бы настоятельно рекомендовал нам как партии и ради отчаянно необходимого единства сделать это [заплатить долг]. У нас осталось много денег», — отметил Трамп. Его слова приводит РБК.
В конце сентября американская газета The Wall Street Journal сравнила расходы штабов Трампа и Харрис на выборы. Расходы Харрис с Байденом составили более 743 миллионов долларов, а Трампа — более 426 миллионов. В основном деньги уходили на рекламу и почтовую рассылку.
Американский предприниматель Илон Маск поддержал Трампа, вложив около 120 миллионов долларов в суперкомитет America PAC. Часть средств использовалась для выплат по одному миллиону долларов избирателям, подписавшим петицию о «свободе слова и праве на ношение оружия».
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