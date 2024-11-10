Трамп предложил Харрис помощь в погашении многомиллионного долга

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Трамп удивился размеру долга у Демократической партии
Трамп удивился размеру долга у Демократической партии Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил кандидату от демократов Камале Харрис свою помощь в погашении долга в размере 20 миллионов долларов, возникшего в ходе выборов. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов... Я бы настоятельно рекомендовал нам как партии и ради отчаянно необходимого единства сделать это [заплатить долг]. У нас осталось много денег», — отметил Трамп. Его слова приводит РБК.

В конце сентября американская газета The Wall Street Journal сравнила расходы штабов Трампа и Харрис на выборы. Расходы Харрис с Байденом составили более 743 миллионов долларов, а Трампа — более 426 миллионов. В основном деньги уходили на рекламу и почтовую рассылку.

Американский предприниматель Илон Маск поддержал Трампа, вложив около 120 миллионов долларов в суперкомитет America PAC. Часть средств использовалась для выплат по одному миллиону долларов избирателям, подписавшим петицию о «свободе слова и праве на ношение оружия». 

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил кандидату от демократов Камале Харрис свою помощь в погашении долга в размере 20 миллионов долларов, возникшего в ходе выборов. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. «Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов... Я бы настоятельно рекомендовал нам как партии и ради отчаянно необходимого единства сделать это [заплатить долг]. У нас осталось много денег», — отметил Трамп. Его слова приводит РБК. В конце сентября американская газета The Wall Street Journal сравнила расходы штабов Трампа и Харрис на выборы. Расходы Харрис с Байденом составили более 743 миллионов долларов, а Трампа — более 426 миллионов. В основном деньги уходили на рекламу и почтовую рассылку. Американский предприниматель Илон Маск поддержал Трампа, вложив около 120 миллионов долларов в суперкомитет America PAC. Часть средств использовалась для выплат по одному миллиону долларов избирателям, подписавшим петицию о «свободе слова и праве на ношение оружия». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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