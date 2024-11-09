В Первоуральске в загоревшемся гараже погиб мужчина

В Первоуральске (Свердловская область) 9 ноября во время пожара в гараже погиб мужчина. Помимо этого, за день в регионе произошло еще 15 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В Первоуральске на улице Куйбышева сгорели частный гараж и легковой автомобиль на площади 30 квадратных метров. Пожар в течение шести минут ликвидировали пять человек на одной единице спецтехники. В результате пожара погиб хозяин гаража», — говорится в telegram-канале ведомства.
В селе Чупино Пышминского городского округа сгорели надворные постройки и машина. Пожар распространился на 150 квадратных метров. В Сосьве огонь повредил жилой дом. Из 16 пожаров семь произошли в жилом секторе.
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