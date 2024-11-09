09 ноября 2024

В Первоуральске в загоревшемся гараже погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Первоуральске распространился на 30 квадратных метров (архивное фото)
Пожар в Первоуральске распространился на 30 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) 9 ноября во время пожара в гараже погиб мужчина. Помимо этого, за день в регионе произошло еще 15 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В Первоуральске на улице Куйбышева сгорели частный гараж и легковой автомобиль на площади 30 квадратных метров. Пожар в течение шести минут ликвидировали пять человек на одной единице спецтехники. В результате пожара погиб хозяин гаража», — говорится в telegram-канале ведомства.

В селе Чупино Пышминского городского округа сгорели надворные постройки и машина. Пожар распространился на 150 квадратных метров. В Сосьве огонь повредил жилой дом. Из 16 пожаров семь произошли в жилом секторе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске (Свердловская область) 9 ноября во время пожара в гараже погиб мужчина. Помимо этого, за день в регионе произошло еще 15 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «В Первоуральске на улице Куйбышева сгорели частный гараж и легковой автомобиль на площади 30 квадратных метров. Пожар в течение шести минут ликвидировали пять человек на одной единице спецтехники. В результате пожара погиб хозяин гаража», — говорится в telegram-канале ведомства. В селе Чупино Пышминского городского округа сгорели надворные постройки и машина. Пожар распространился на 150 квадратных метров. В Сосьве огонь повредил жилой дом. Из 16 пожаров семь произошли в жилом секторе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...