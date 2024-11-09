На трассе Екатеринбург — Серов утром 10 ноября ввели ограничения для пассажирского транспорта из-за обледенения проезжей части. Они коснулись участков с 42-го по 111-й километр и с 244-го по 314-й километр, сообщили в отделе пропаганды ГАИ Свердловской области.
«Госавтоинспекцией введены временные ограничения движения для пассажирского транспорта на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов на участках с 42-го км по 111-й км и с 244-го по 314-й км Невьянского района... Они введены в связи с наличием зимней скользкости (обледенение) проезжей части», — говорится в telegram-канале ведомства.
Ограничения снимут, как только передвигаться по трассе можно будет безопасно. Автоинспекторы призвали водителей планировать свои маршруты заранее с учетом введенных запретов.
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