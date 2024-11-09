09 ноября 2024

Серовский тракт перекрыли из-за гололеда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения ввели с 42 по 111 и с 244 по 314 километр трассы
Ограничения ввели с 42 по 111 и с 244 по 314 километр трассы Фото:

На трассе Екатеринбург — Серов утром 10 ноября ввели ограничения для пассажирского транспорта из-за обледенения проезжей части. Они коснулись участков с 42-го по 111-й километр и с 244-го по 314-й километр, сообщили в отделе пропаганды ГАИ Свердловской области.

«Госавтоинспекцией введены временные ограничения движения для пассажирского транспорта на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов на участках с 42-го км по 111-й км и с 244-го по 314-й км Невьянского района... Они введены в связи с наличием зимней скользкости (обледенение) проезжей части», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ограничения снимут, как только передвигаться по трассе можно будет безопасно. Автоинспекторы призвали водителей планировать свои маршруты заранее с учетом введенных запретов.

Фото:

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На трассе Екатеринбург — Серов утром 10 ноября ввели ограничения для пассажирского транспорта из-за обледенения проезжей части. Они коснулись участков с 42-го по 111-й километр и с 244-го по 314-й километр, сообщили в отделе пропаганды ГАИ Свердловской области. «Госавтоинспекцией введены временные ограничения движения для пассажирского транспорта на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов на участках с 42-го км по 111-й км и с 244-го по 314-й км Невьянского района... Они введены в связи с наличием зимней скользкости (обледенение) проезжей части», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничения снимут, как только передвигаться по трассе можно будет безопасно. Автоинспекторы призвали водителей планировать свои маршруты заранее с учетом введенных запретов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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